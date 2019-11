Film Vietor rozpráva o Halnom, ktorý nemení iba hory, ale aj ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. novembra (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére sa v pondelok uskutočnila slávnostná premiéra poľsko-slovenského koprodukčného filmu Vietor. Film je originálnou dokumentárnou esejou o sile vetra fönového typu s názvom Halný, ktorý sa vyskytuje v regióne Podhalie v poľských Vysokých Tatrách a okrem rozsiahlych materiálnych škôd spôsobuje miestnym obyvateľom aj psychické problémy. Režisérom a scenáristom dokumentárneho thrilleru zobrazujúceho životy ľudí, ktorí trpia týmto vetrom, je Michal Bielawski.Prichádza niekoľkokrát za rok. Keď príde, hory už nie sú pokojné a tiché. Keď fúka Halný, padajú stromy, vznikajú odlesnené polomy, domom odnáša strechy. Halným sa nemenia iba hory, ale aj ľudia. Po jeho príchode stúpa v kraji počet samovrážd, množia sa depresie, zintenzívňujú sa epileptické záchvaty, ľudia so srdcovými chorobami sú odvážaní do nemocníc. Halný prináša ľuďom strach a mení ich správanie. Sú nervózni a agresívni, pijú viac alkoholu ako inokedy a polícia zasahuje častejšie ako obvykle.povedal pre TASR Peter Kerekes, slovenský producent filmu s tým, že ide skutočne o dokumentárny thriller. "vysvetlil známy slovenský režisér. Bielawského Vietor ho oslovil na festivale v Terste.priznal Kerekes a k veternému dokumentárnemu thrilleru dodal:Boj človeka s prírodou je ústrednou témou filmu. Súboj živlu a emócií sa snaží dokument sprostredkovať sugestívnou formou dokusymfónie a dokuthrilleru. Režisér zobrazuje atmosférický jav a jeho dôsledky cez portréty niekoľkých postáv, ktorých činy a správanie sú podriadené plynutiu času a fázam halného vetra, pričom protagonisti plnia úlohu. Snímka ponúka fascinujúci pohľad na život ľudí z horských oblastí, ktorí bojujú s nespútaným živlom, obklopení majestátom prírody. Pozornosť sa tiahne od intenzívneho ľudského správania k meniacej sa prírode: vystrašené zvieratá, kymácajúce sa stromy vo vetre, majestátny prechod padajúcich mračien, ktoré sa prelievajú cez tatranské hrebene.uzavrel Kerekes.Film Vietor prinesie do kinodistribúcie od 28. novembra Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).