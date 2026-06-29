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29. júna 2026
Turizmus sa nekončí zatvorením obchodov. COOP Jednota 24/7 rozširuje služby pre návštevníkov slovenských turistických destinácií
Tagy: COOP Jednota 24/7 Nová predajňa PR
Turistické regióny dnes fungujú v inom rytme ako pred niekoľkými rokmi.
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29.6.2026 (SITA.sk) - Turistické regióny dnes fungujú v inom rytme ako pred niekoľkými rokmi.
Návštevníci prichádzajú na pobyty vo večerných hodinách, vyrážajú na túry ešte pred svitaním a svoje potreby riešia v čase, ktorý im vyhovuje. Popri kvalite ubytovania, gastronómii či dopravnej dostupnosti zohrávajú čoraz väčšiu úlohu aj služby, ktoré sú k dispozícii bez ohľadu na dennú hodinu.
Práve preto sa automatizované predajne stávajú prirodzenou súčasťou turistickej infraštruktúry. Potvrdzuje to aj otvorenie novej predajne COOP Jednota 24/7 v Demänovej, vstupnej bráne do Demänovskej doliny a strediska Jasná. Sieť COOP Jednota 24/7 sa jej otvorením rozrastá na 35 prevádzok po celom Slovensku.
Demänovská dolina patrí medzi najnavštevovanejšie turistické lokality na Slovensku. V zime láka návštevníkov do najväčšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku, počas leta do Nízkych Tatier, Demänovskej jaskyne slobody či Demänovskej ľadovej jaskyne. Každoročne sem prichádzajú desaťtisíce domácich aj zahraničných návštevníkov, ktorí očakávajú rovnaký komfort služieb, na aký sú zvyknutí aj v iných európskych destináciách.
„Návštevníci dnes hodnotia destinácie komplexne. Okrem prírody a možností vyžitia je dôležitým faktorom rozhodovania o mieste pobytu na dovolenke aj kvalita služieb a komfort počas pobytu. Dostupnosť základných služieb je prirodzenou súčasťou návštevníckeho servisu. Teší nás preto každé riešenie, ktoré zvyšuje komfort domácich aj zahraničných hostí a posilňuje konkurencieschopnosť regiónu,“ uviedla Darina Bartková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV.
Význam takýchto služieb rastie najmä v lokalitách s intenzívnym cestovným ruchom. Turisti prichádzajú na víkendové pobyty vo večerných hodinách, vracajú sa z túr po skončení bežnej prevádzky obchodov alebo vyrážajú na hory skoro ráno.
COOP Jednota dnes prevádzkuje najrozsiahlejšiu sieť automatizovaných predajní na Slovensku. Koncept COOP Jednota 24/7 postupne rozširuje aj do lokalít, kde zohráva dôležitú úlohu cestovný ruch.
„Automatizované predajne dnes nie sú iba technologickou novinkou. Stávajú sa súčasťou služieb, ktoré zvyšujú komfort života v regiónoch a zároveň prinášajú vyššiu úroveň služieb návštevníkom. Turistické destinácie sú prirodzeným prostredím pre rozvoj takýchto riešení. Demänová je ukážkou toho, ako dokáže moderný maloobchod reagovať na potreby ľudí bez ohľadu na to, či sú doma alebo na dovolenke,“ hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.
Predajňa v Demänovej ponúka sortiment prispôsobený potrebám miestnych obyvateľov aj turistov. Okrem každodenného nákupu tu zákazníci nájdu regionálne výrobky, liptovské špeciality či produkty, ktoré návštevníci regiónu tradične vyhľadávajú počas svojho pobytu.
Významnou výhodou konceptu COOP Jednota 24/7 je jeho jednoduchosť. Zákazník absolvuje registráciu iba raz a následne môže využívať všetky predajne COOP Jednota 24/7 na Slovensku.
„Turistické regióny prirodzene navštevujú aj hostia zo zahraničia, preto venujeme veľkú pozornosť používateľskej jednoduchosti celého riešenia. Aplikácia COOP Jednota Klub je dnes dostupná v slovenskom, anglickom, poľskom a maďarskom jazyku, aby bol vstup do predajne a samotný nákup čo najjednoduchší aj pre návštevníkov, ktorí nehovoria po slovensky,“ vysvetľuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.
Demänová sa tak stáva ďalším príkladom toho, že kvalitný cestovný ruch už netvoria iba atrakcie, ubytovanie a gastronómia. Čoraz väčší význam majú aj služby, ktoré návštevníkom spríjemňujú pobyt a umožňujú riešiť každodenné potreby v čase, ktorý im vyhovuje.
COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku s najvyšším reálnym podielom predaja slovenských výrobkov vo výške viac ako 70 %. Systém COOP Jednota patrí k významným zamestnávateľom na Slovensku. Poskytuje prácu viac než 14-tisíc zamestnancom v 9 logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 25 vykonáva maloobchodnú činnosť prostredníctvom takmer 2 000 predajní na celom území Slovenska. Systém COOP Jednota presadzuje environmentálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom Nadácie COOP Jednota podporuje najmä zdravotníctvo a lokálne komunity a v rámci sociálnej pomoci deti a mladých ľudí s vrodenými chorobami. Od založenia prvého spotrebného družstva na Slovensku ubehlo viac ako 155 rokov. Prvý Potravný spolok, predchodcu družstevného maloobchodu, založil v Revúcej Samuel Ormis v roku 1869. Jeho činnosť spočívala v zabezpečovaní potravín pre členov za prijateľné ceny. Každý výrobok s logom COOP Jednota, uvedený pod vlastnou značkou, prechádza pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na bezpečnosť a garanciu kvality.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Turizmus sa nekončí zatvorením obchodov. COOP Jednota 24/7 rozširuje služby pre návštevníkov slovenských turistických destinácií © SITA Všetky práva vyhradené.
Návštevníci prichádzajú na pobyty vo večerných hodinách, vyrážajú na túry ešte pred svitaním a svoje potreby riešia v čase, ktorý im vyhovuje. Popri kvalite ubytovania, gastronómii či dopravnej dostupnosti zohrávajú čoraz väčšiu úlohu aj služby, ktoré sú k dispozícii bez ohľadu na dennú hodinu.
Práve preto sa automatizované predajne stávajú prirodzenou súčasťou turistickej infraštruktúry. Potvrdzuje to aj otvorenie novej predajne COOP Jednota 24/7 v Demänovej, vstupnej bráne do Demänovskej doliny a strediska Jasná. Sieť COOP Jednota 24/7 sa jej otvorením rozrastá na 35 prevádzok po celom Slovensku.
Turizmus mení očakávania návštevníkov
Demänovská dolina patrí medzi najnavštevovanejšie turistické lokality na Slovensku. V zime láka návštevníkov do najväčšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku, počas leta do Nízkych Tatier, Demänovskej jaskyne slobody či Demänovskej ľadovej jaskyne. Každoročne sem prichádzajú desaťtisíce domácich aj zahraničných návštevníkov, ktorí očakávajú rovnaký komfort služieb, na aký sú zvyknutí aj v iných európskych destináciách.
„Návštevníci dnes hodnotia destinácie komplexne. Okrem prírody a možností vyžitia je dôležitým faktorom rozhodovania o mieste pobytu na dovolenke aj kvalita služieb a komfort počas pobytu. Dostupnosť základných služieb je prirodzenou súčasťou návštevníckeho servisu. Teší nás preto každé riešenie, ktoré zvyšuje komfort domácich aj zahraničných hostí a posilňuje konkurencieschopnosť regiónu,“ uviedla Darina Bartková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV.
Význam takýchto služieb rastie najmä v lokalitách s intenzívnym cestovným ruchom. Turisti prichádzajú na víkendové pobyty vo večerných hodinách, vracajú sa z túr po skončení bežnej prevádzky obchodov alebo vyrážajú na hory skoro ráno.
COOP Jednota 24/7 ako súčasť modernej turistickej infraštruktúry
COOP Jednota dnes prevádzkuje najrozsiahlejšiu sieť automatizovaných predajní na Slovensku. Koncept COOP Jednota 24/7 postupne rozširuje aj do lokalít, kde zohráva dôležitú úlohu cestovný ruch.
„Automatizované predajne dnes nie sú iba technologickou novinkou. Stávajú sa súčasťou služieb, ktoré zvyšujú komfort života v regiónoch a zároveň prinášajú vyššiu úroveň služieb návštevníkom. Turistické destinácie sú prirodzeným prostredím pre rozvoj takýchto riešení. Demänová je ukážkou toho, ako dokáže moderný maloobchod reagovať na potreby ľudí bez ohľadu na to, či sú doma alebo na dovolenke,“ hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.
Predajňa v Demänovej ponúka sortiment prispôsobený potrebám miestnych obyvateľov aj turistov. Okrem každodenného nákupu tu zákazníci nájdu regionálne výrobky, liptovské špeciality či produkty, ktoré návštevníci regiónu tradične vyhľadávajú počas svojho pobytu.
Jedna registrácia, dostupné služby po celom Slovensku
Významnou výhodou konceptu COOP Jednota 24/7 je jeho jednoduchosť. Zákazník absolvuje registráciu iba raz a následne môže využívať všetky predajne COOP Jednota 24/7 na Slovensku.
„Turistické regióny prirodzene navštevujú aj hostia zo zahraničia, preto venujeme veľkú pozornosť používateľskej jednoduchosti celého riešenia. Aplikácia COOP Jednota Klub je dnes dostupná v slovenskom, anglickom, poľskom a maďarskom jazyku, aby bol vstup do predajne a samotný nákup čo najjednoduchší aj pre návštevníkov, ktorí nehovoria po slovensky,“ vysvetľuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.
Demänová sa tak stáva ďalším príkladom toho, že kvalitný cestovný ruch už netvoria iba atrakcie, ubytovanie a gastronómia. Čoraz väčší význam majú aj služby, ktoré návštevníkom spríjemňujú pobyt a umožňujú riešiť každodenné potreby v čase, ktorý im vyhovuje.
Profil spoločnosti:
COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku s najvyšším reálnym podielom predaja slovenských výrobkov vo výške viac ako 70 %. Systém COOP Jednota patrí k významným zamestnávateľom na Slovensku. Poskytuje prácu viac než 14-tisíc zamestnancom v 9 logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 25 vykonáva maloobchodnú činnosť prostredníctvom takmer 2 000 predajní na celom území Slovenska. Systém COOP Jednota presadzuje environmentálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom Nadácie COOP Jednota podporuje najmä zdravotníctvo a lokálne komunity a v rámci sociálnej pomoci deti a mladých ľudí s vrodenými chorobami. Od založenia prvého spotrebného družstva na Slovensku ubehlo viac ako 155 rokov. Prvý Potravný spolok, predchodcu družstevného maloobchodu, založil v Revúcej Samuel Ormis v roku 1869. Jeho činnosť spočívala v zabezpečovaní potravín pre členov za prijateľné ceny. Každý výrobok s logom COOP Jednota, uvedený pod vlastnou značkou, prechádza pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na bezpečnosť a garanciu kvality.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Turizmus sa nekončí zatvorením obchodov. COOP Jednota 24/7 rozširuje služby pre návštevníkov slovenských turistických destinácií © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: COOP Jednota 24/7 Nová predajňa PR
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