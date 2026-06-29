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Pavel Ciprys: „OK Riders nie je len o zľavách. Je to digitálny asistent motoristu“
PAVEL CIPRYS je podnikateľ a inovátor pôsobiaci v oblasti marketingu, technológií a budovania komunít. Podnikateľské skúsenosti získaval už počas vysokoškolského štúdia, keď sa venoval ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - PAVEL CIPRYS je podnikateľ a inovátor pôsobiaci v oblasti marketingu, technológií a budovania komunít.
Podnikateľské skúsenosti získaval už počas vysokoškolského štúdia, keď sa venoval projektom v sektore energetiky. Dlhodobo sa zameriava na projekty spájajúce moderné technológie a vytváranie pridanej hodnoty pre zákazníkov aj partnerov. V projekte OK Riders stavil na myšlienku prepájania vodičov, inzerentov a výhod pre motoristov v rámci jednej platformy.
Podnikaniu sa venujem už od štúdia na vysokej škole. Vždy som chcel vytvárať služby s reálnou pridanou hodnotou pre ľudí. Postupne som si uvedomil, že keď sa ľudia spoja do väčšej skupiny, získajú výrazne silnejšiu vyjednávaciu pozíciu a lepšie podmienky než jednotlivci.
V minulosti bolo budovanie podobných komunít zložitejšie. Dnes v dobe mobilných aplikácií možno jednoducho prepojiť tisíce ľudí. A práve na tomto princípe vznikla komunita OK Riders.
Mnohí ľudia si aplikáciu spájajú hlavne so zľavami, ale to je len časť celého projektu. OK Riders je predovšetkým digitálnym asistentom motoristu.
Používatelia majú v aplikácii k dispozícii napríklad skener dokladov, poznámky k vozidlu, upozornenia na dôležité termíny, ako je koniec platnosti diaľničnej známky, technickej kontroly alebo emisnej kontroly. Súčasťou aplikácie je aj asistent pri dopravnej nehode, ktorý umožňuje elektronicky vyplniť Záznam o dopravnej nehode priamo v telefóne.
Okrem toho ponúkame exkluzívne zľavy na pohonné hmoty, poistenie a ďalšie služby spojené s prevádzkou vozidla.
Určite to nebola jednoduchá cesta. Približne pred rokom a pol sme začali rozvíjať projekt na Slovensku, no krátko na to prišli nezhody medzi spoločníkmi, ktoré dosť skomplikovali jeho ďalší vývoj.
Zásadným míľnikom sa stal vstup spoločnosti Broker Consulting. Táto projektu poskytla nielen finančnú podporu, ale aj silné zázemie a stabilitu potrebné pre ďalší rast. Vďaka tomu sme mohli výrazne urýchliť vývoj aplikácie, rozšíriť sieť partnerov a pokračovať v napĺňaní našej vízie. Dnes sa na toto obdobie pozeráme ako na dôležitú skúsenosť, ktorá projekt posilnila a posunula ho vpred.
Chceme vybudovať najväčšiu komunitu motoristov v strednej Európe. Veríme, že sila združeného dopytu umožní bežným vodičom získavať výhody, ktoré boli v minulosti dostupné predovšetkým veľkým firmám.
Naším cieľom je, aby OK Riders nebola len aplikáciou so zľavami, ale každodenným pomocníkom pre každého motoristu.
OK Riders spája tisíce vodičov do jednej komunity, ktorá vďaka svojej veľkosti získava lepšie podmienky, šetrí peniaze a zároveň ponúka moderné nástroje na správu vozidla.
https://www.okriders.sk/
https://www.instagram.com/okriders.sk/
https://www.facebook.com/OKRiders.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pavel Ciprys: „OK Riders nie je len o zľavách. Je to digitálny asistent motoristu“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Podnikateľské skúsenosti získaval už počas vysokoškolského štúdia, keď sa venoval projektom v sektore energetiky. Dlhodobo sa zameriava na projekty spájajúce moderné technológie a vytváranie pridanej hodnoty pre zákazníkov aj partnerov. V projekte OK Riders stavil na myšlienku prepájania vodičov, inzerentov a výhod pre motoristov v rámci jednej platformy.
Pavel, ako vznikla myšlienka vytvoriť aplikáciu OK Riders?
Podnikaniu sa venujem už od štúdia na vysokej škole. Vždy som chcel vytvárať služby s reálnou pridanou hodnotou pre ľudí. Postupne som si uvedomil, že keď sa ľudia spoja do väčšej skupiny, získajú výrazne silnejšiu vyjednávaciu pozíciu a lepšie podmienky než jednotlivci.
V minulosti bolo budovanie podobných komunít zložitejšie. Dnes v dobe mobilných aplikácií možno jednoducho prepojiť tisíce ľudí. A práve na tomto princípe vznikla komunita OK Riders.
V čom je OK Riders unikátna?
Mnohí ľudia si aplikáciu spájajú hlavne so zľavami, ale to je len časť celého projektu. OK Riders je predovšetkým digitálnym asistentom motoristu.
Používatelia majú v aplikácii k dispozícii napríklad skener dokladov, poznámky k vozidlu, upozornenia na dôležité termíny, ako je koniec platnosti diaľničnej známky, technickej kontroly alebo emisnej kontroly. Súčasťou aplikácie je aj asistent pri dopravnej nehode, ktorý umožňuje elektronicky vyplniť Záznam o dopravnej nehode priamo v telefóne.
Okrem toho ponúkame exkluzívne zľavy na pohonné hmoty, poistenie a ďalšie služby spojené s prevádzkou vozidla.
Za úspešnými projektmi sa často skrývajú aj náročné obdobia. Bolo to tak aj vo vašom prípade?
Určite to nebola jednoduchá cesta. Približne pred rokom a pol sme začali rozvíjať projekt na Slovensku, no krátko na to prišli nezhody medzi spoločníkmi, ktoré dosť skomplikovali jeho ďalší vývoj.
Zásadným míľnikom sa stal vstup spoločnosti Broker Consulting. Táto projektu poskytla nielen finančnú podporu, ale aj silné zázemie a stabilitu potrebné pre ďalší rast. Vďaka tomu sme mohli výrazne urýchliť vývoj aplikácie, rozšíriť sieť partnerov a pokračovať v napĺňaní našej vízie. Dnes sa na toto obdobie pozeráme ako na dôležitú skúsenosť, ktorá projekt posilnila a posunula ho vpred.
Aká je vaša vízia do budúcnosti?
Chceme vybudovať najväčšiu komunitu motoristov v strednej Európe. Veríme, že sila združeného dopytu umožní bežným vodičom získavať výhody, ktoré boli v minulosti dostupné predovšetkým veľkým firmám.
Naším cieľom je, aby OK Riders nebola len aplikáciou so zľavami, ale každodenným pomocníkom pre každého motoristu.
OK Riders spája tisíce vodičov do jednej komunity, ktorá vďaka svojej veľkosti získava lepšie podmienky, šetrí peniaze a zároveň ponúka moderné nástroje na správu vozidla.
https://www.okriders.sk/
https://www.instagram.com/okriders.sk/
https://www.facebook.com/OKRiders.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pavel Ciprys: „OK Riders nie je len o zľavách. Je to digitálny asistent motoristu“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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