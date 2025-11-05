Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
 Meniny má Renáta
 24hod.sk    Šport

05. novembra 2025

Turnaj 5 krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch: Slovenská „dvadsiatka“ podľahla na turnaji v Piešťanoch Fínsku 2:6



Zverenci trénera Petra Frühaufa sa v kúpeľnom meste ešte stretnú s mladými Švédmi (vo štvrtok o 17.00 h), Čechmi (v sobotu o 17.00) a Švajčiarmi (v nedeľu o 15.00).



Turnaj 5 krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch: Slovenská „dvadsiatka“ podľahla na turnaji v Piešťanoch

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpili do Turnaja piatich krajín v Piešťanoch prehrou. V stredajšom zápase podľahli rovesníkom z Fínska 2:6. Góly domáceho tímu strelili Alex Gašo a Adam Goljer, v drese „Suomi“ sa hetrikom zaskvel Max Westergard.

Zverenci trénera Petra Frühaufa sa v kúpeľnom meste ešte stretnú s mladými Švédmi (vo štvrtok o 17.00 h), Čechmi (v sobotu o 17.00) a Švajčiarmi (v nedeľu o 15.00). Podujatie je pre slovenskú „dvadsiatku“ turnajovou generálkou na svetový šampionát, ktorý sa na prelome rokov uskutoční v USA.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Turnaj-5-krajin-U20?ID_partner=60

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch:

Fínsko - SLOVENSKO 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Góly: 4., 28. a 59. Westergard, 33. Suvanto, 47. Saarelainen, 57. Kopiloff - 34. Gašo, 59. Goljer



ďalší výsledok:

Švajčiarsko - Švédsko 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)


