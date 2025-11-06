|
06. novembra 2025
Liga majstrov: Chelsea remizovala v Baku s Karabachom, Pafos vybojoval prvý triumf
Chelsea začala v Baku aktívnejšie. V 12. minúte zahodil tutovku Andrey Santos, no o päť minút neskôr ten istý hráč vysunul Estevaa, ktorý si zasekol súpera a zakončil presne k bližšej žrdi - 0:1.
Zdieľať
Futbalisti Manchestru City zvládli ťahák stredajšieho programu 4. kola hlavnej fázy Ligy majstrov. Tretí triumf v tohtoročnej edícii pridali Citizens proti Borussii Dortmund, ktorú zdolali hladko 4:1. Iba s remízou sa museli uspokojiť na ihrisku FC Bruggy hráči FC Barcelona, keď uhrali v Belgicku výsledok 3:3 napriek tomu, že trikrát prehrávali. Stopercentné je naďalej Inter Miláno, ktoré pridalo štvrté víťazstvo proti Kajratu Almaty (2:1).
Katalánci nemali ideálny vstup do zápasu a po prvom polčase prehrávali. Dvakrát podnikol výpad cez pravú stranu Carlos Forbs, ktorý v šiestej minúte naservíroval loptu zakončujúcemu Nicolovi Tresoldimu, o necelých 10 minút neskôr prekonal Wojciecha Szczesného sám. Favorit dokázal reagovať vyrovnávajúcim presným zásahom v ôsmej minúte, keď sa po brejku presadil Ferran Torres.
Po zmene strán stála pred domácimi Belgičanmi neľahká úloha - ubrániť svoje nečakané vedenie. Po hodine hry urobili z defenzívy Brúgg iba štatistov Lamine Yamal a Fermin Lopez. Prvý menovaný šikovne obišiel dvojicu hráčov pred šestnástkou, Lopez mu pätičkou priťukol loptu a 18-ročný supertalent vonkajším priehlavkom vyrovnal. Domáci boli bez vedenia znovu iba chvíľu. „Blaugranas“ si nepostrážili ďalší nábeh za obranu zo strany Forbsa, ktorý skóroval druhýkrát v dueli - 3:2. Yamal bol najaktívnejší hráč na strane favorita, jeho pokus v 77. minúte nešťastne nadvihol hlavou Christos Tzolis a Barca tretíkrát úspešne odpovedala - 3:3. V závere ešte hosťom zatrnulo, po chybe brankára Szczesného skóroval Romeo Vermant. Belgický útočník si však v sklze pomohol faulom, čo potvrdil aj systém VAR v kooperácii s hlavným rozhodcom Anthonym Taylorom a deľba bodov bola realitou.
Manchester City položil základ úspechu v prvej časti hry. Na bránu súpera vyslali až sedem streleckých pokusov a brankára Gregora Kobela prekonali dvakrát v prvej polhodine. Najskôr sa obaľovačkou spoza šestnástky prezentoval Phil Foden, nadviazal na neho nórsky kanonier Erling Haaland 18. gólom v 14. súťažnom dueli za ManCity v prebiehajúcom ročníku.
Po zmene strán definitívne poistil triumf zverencov trénera Pepa Guardiolu druhým gólom Foden, ktorý skóroval takmer identickým spôsobom ako v prvom dejstve. Iskierku nádeje ešte vykresal v 72. minúte Waldemar Anton, no City si tri body postrážilo a v nadstavení druhého polčasu uzavrel na rozdiel troch gólov striedajúci Rayan Cherki.
Inter Miláno čakala doma úloha potvrdiť rolu jasného favorita proti kazašskému Kajratu Almaty. „Nerazzurri“ upokojil gólom v závere prvého polčasu kapitán Lautaro Martinez, ktorý sa v malom vápne dobre zorientoval a odrazenú loptu na dvakrát poslal do siete. Komplikácie pre Milánčanov zapríčinil v 55. minúte gól hosťujúceho Ofriho Arada, ktorý ako prvý skóroval v tohtoročnej edícii LM do siete Interu. Zaváhanie favorita odmietol v 67. minúte Carlos Augusto, ten posunul Inter na métu 12 bodov, o skóre za vedúci Bayern Mníchov a druhý Arsenal, ktorý ako jediný doteraz neinkasoval.
Štyri prehry v štyroch zápasoch, tak znie bilancia Ajaxu Amsterdam. Slávny holandský klub podľahol po Interi Miláno, Olympique Marseille, Chelsea aj Galatasarayu Istanbul. Víťazstvo sériového tureckého šampióna režíroval nigérijský útočník Victor Osimhen, ktorý skóroval po hodine hry dvakrát v priebehu šiestich minút, v 78. minúte druhou premenenou penaltou skompletizoval svoj hetrik.
Tretí triumf za sebou dosiahli hráči Newcastlu United. Zástupca anglickej Premier League sa proti španielskemu Athletic Bilbao ujal vedenia v St. James' Parku v 11. minúte zásluhou obrancu Dana Burna. Krátko po zmene strán zvýšil na rozdiel dvoch gólov brazílsky stredopoliar Joelington. Obaja sa presadili nekompromisným zakončením hlavou. Tento duel mal ako jediný v stredajšom programe slovenskú stopu. Viedli ho rozhodcovia zo Slovenska, v pozícii hlavného Ivan Kružliak, ktorému na čiarach asistovali jeho krajania Branislav Hancko a Ján Pozor.
Jediný gól rozhodol o víťazstve Bayeru Leverkusen na ihrisku Benficy Lisabon. „Farmaceutom“ zabezpečil tri body v 65. minúte český útočník Patrik Schick. Iba jedného strelca mal aj duel v Marseille, kde domáci Olympique padol s Atalantou Bergamo v 90. minúte po úspešnom zakončení Lazara Samardžiča. Benfica je spolu s Ajaxom bez zisku bodu, na predposlednej 35. priečke je iba vďaka pozitívnejšiemu skóre tím z Portugalska.
Hráči FC Chelsea remizovali v azerbajdžanskom Baku s domácim FK Karabach 2:2. Chelsea začala v Baku aktívnejšie. V 12. minúte zahodil tutovku Andrey Santos, no o päť minút neskôr ten istý hráč vysunul Estevaa, ktorý si zasekol súpera a zakončil presne k bližšej žrdi - 0:1. Domáci odpovedali v 29. minúte, Camilo Duran trafil žrď, ale z dorážky už rozvlnil sieť Leandro Andrade. O obrat sa postaral Marko Jankovič z penalty, ktorú nariadil rozhodca po ruke Jorrela Hata vo vlastnej šestnástke. Anglický zástupca po zmene strán zapol na vyšší stupeň, o vyrovnanie sa postaral prudkou strelou Alejandro Garnacho. „The Blues“ mali v závere niekoľko šancí na tretí gól, ktoré však nevyužili. Oba tímy tak majú po štyroch zápasoch zhodne sedem bodov.
Prvé víťazstvo v ligovej fáze slávi FC Pafos, ktorý zdolal španielsky Villarreal 1:0. O triumfe cyperského tímu rozhodol v 47. minúte Derrick Luckassen, ktorý krátko po prestávke skóroval hlavou po rohovom kope Kena Semu. Cyperský klub má po premiérovom víťazstve v LM na konte päť bodov, „žltá ponorka“ si zapísala tretiu prehru, v hlavnej fáze LM dosiaľ získala len bod za remízu s Juventusom (2:2).
Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy:
Newcastle United - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)
Góly: 11. Burn, 49. Joelington
Olympique Marseille - Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)
Gól: 90. Samardžič
Manchester City - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)
Góly: 22. a 57. Foden, 29. Haaland, 90.+1 Cherki.
Inter Miláno - Kajrat Almaty 2:1 (1:0)
Góly: 45. Martinez, 67. Augusto - 55. Arad
FC Bruggy - FC Barcelona 3:3 (2:1)
Góly: 17. a 64. Forbs, 6. Tresoldi - 8. Torres, 61. Yamal, 77. Tzolis (vlastný)
Benfica Lisabon - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)
Gól: 65. Schick
Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul 0:3 (0:0)
Góly: 59., 66. a 78. Osimhen (druhý a tretí z 11 m)
Pafos FC - Villarreal CF 1:0 (0:0)
Gól: 47. Luckassen
FK Karabach - FC Chelsea 2:2 (2:1)
Góly: 29. Andrade, 39. Jankovič - 16. Estevao, 53. Garnacho
