Turnaj štyroch krajín: Američania zdolali Kanadu 3:1, zaistili si postup do finále (video)

Hokejisti USA zvíťazili v noci na nedeľu na Turnaji štyroch krajín nad Kanadou 3:1 a pripísali si na konto druhý triumf na prestížnom podujatí. Američania vedú tabuľku so šiestimi bodmi a stali sa prvými finalistami 4 Nations Face-Off. Jake Guentzel vsietil dva góly, Dylan Larkin zaznamenal presný zásah a asistenciu.



Zámorské derby sa začalo zostra, odštartovali ho tri bitky v úvodných deviatich sekundách. V montrealskom Bell Centre otvoril skóre po úniku Connor McDavid, ale napokon bol jediný strelec Kanady. Ešte do prestávky Američania vyrovnali zásluhou Guentzela a v druhej tretine sa ujali vedenia gólom Larkina, ktorý v prečíslení 2 na 1 zamieril presne nad betón Jordana Binningtona k vzdialenejšej žŕdke. V tretej časti Kanaďania zvýšili ofenzívne úsilie, ale narážali na pozorného brankára Connora Hellebuycka. V závere to skúsili v šestici, ale inkasovali do prázdnej bránky z hokejky Guentzela. Kanaďania tak po úvodnom víťazstve nad Švédskom (4:3 pp) utrpeli prvú prehru na turnaji a na postup budú potrebovať v záverečnom dueli v Bostone zdolať Fínsko. Američanov už nemôže nikto zosadiť z prvej priečky a pred záverečným zápasom so Švédskom majú istú účasť vo finále.

4 Nations Face-Off /Montreal/:



Kanada - USA 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 11. Guentzel (Eichel), 34. Larkin (Boldy), 59. Guentzel (Larkin, Faber) – 6. McDavid (Doughty, Binnington)