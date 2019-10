Turné “The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration” aj u nás

The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration Foto: JVS Group The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration Foto: JVS Group

INFORMÁCIE O HUDOBNOM SKLADATEĽOVI HANSOVI ZIMMEROVI:



Zimmerovu hudbu diváci poznajú z mnohých hollywoodskych veľkofilmov. Vytvoril dramatickú a emocionálnu filmovú hudbu pre také filmové trháky ako je Gladiátor, Piráti z Karibiku, Pearl Harbor, Posledný samuraj, Počiatok, Temný rytier, Interstellar alebo najnovšie Inferno s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. Veľkou mierou sa Zimmer zapísal do histórie kinematografie tiež vďaka animovaným filmom: Leví kráľ, Madagaskar, Princ Egyptský, Kung Fu Panda, Ja zloduch, Simsonovci a mnohé ďalšie. Hans Zimmer je držiteľ mnohých ocenení vrátane Oscara, Zlatého glóbusu i Grammy. Jeho zvukové kompozície ovplyvnili moderný film ako žiadne iné. Za úžasnú hudbu k filmu Dunkirk, režiséra a scenáristu Christophera Nolana, získal jedenástu nomináciu na Oscara v januári 2018. Hans Florian Zimmer (* 12. september 1957, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) je nemecký producent a jeden z najvýznamnejších a zároveň najznámejších skladateľov filmovej hudby súčasnosti. Zložil hudbu k viac než 100 filmom. Začiatok kariéry strávil Zimmer v Spojenom kráľovstve, neskôr sa presťahoval do Spojených štátov. V súčasnosti je vedúcim divízie filmovej hudby štúdií DreamWorks. Jeho práca je charakteristická spájaním elektronickej hudby s tradičnými orchestrálnymi kompozíciami. Narodil sa vo Frankfurte nad Mohanom, ale už ako staršie dieťa sa presťahoval do Londýna. Podľa vlastných slov sa začal k hudbe utiekať predovšetkým po smrti svojho otca, keď mal šesť rokov. Svoju hudobnú kariéru začal hrou na klávesy a syntetizátor.

Bratislava 28. októbra (OTS) - Spolu so symfonickým orchestrom prinesie do Bratislavy dávku filmovej a rozprávkovej atmosféry!Koncertné turné “ The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration ” je triumfálnou ukážkou toho najlepšieho z jeho tvorby po celom svete. Ide o prelomové turné, na ktorom sa predstavia tí najlepší umelci, kolegovia a dlhoroční priatelia Hansa Zimmera - uznávaného skladateľa filmovej hudby. Toto svetové turné už beží po veľkých európskych mestách, kde žne obrovské úspechy a je stále žiadané. Do Bratislavy zavíta 16. februára 2020.Držiteľ Oscara, Grammy a Zlatého glóbusu Hans Zimmer je kurátorom a hudobným režisérom celej show a aj napriek tomu, že sa nezúčastňuje turné sám, pozval niekoľko renomovaných sólistov, ktorí naspievali jeho melódie a predstavia sa počas veľkolepého koncertného turné aj v Bratislave, a to 16. februára 2020 na Zimnom štadióne O. Nepelu.Koncertné turné “ The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration ” žne momentálne triumfálne úspechy po celom svete. Je to prelomové turné Hansa Zimmera, rockovou hviezdou medzi skladateľmi filmovej hudby, kde účinkujú jeho dlhodobí priatelia a kolegovia.Svetové turné začalo na jeseň 2019 a budúci rok pokračuje v ďalších európskych metropolách. Postupne zavíta do celej Európy vrátane Nemecka, Ruska a vôbec prvýkrát v takomto zložení aj na Slovensko, či do Maďarska.Na rozdiel od známeho turné „Hans Zimmer Live“, kde sa zvuk sústreďuje na Zimmerovu kapelu a elektronické zvuky hudby, turné „ Svet Hansa Zimmera - Symfonická oslava “ po prvýkrát predstaví skladateľove diela, ktoré budú špeciálne usporiadané pre živý symfonický orchester. Sám Zimmer strávil mesiace premenou svojich zvukových stôp na honosné koncertné suity a bolo to rozhodnutie skladateľa usporiadať svetovú premiéru jeho novo usporiadaných diel, od Levieho kráľa po Gladiátora.Publikum sa bude môcť po prvýkrát tešiť z úžasných vizuálnych projekcií filmových sekvencií popri hudbe. Zimmer dal presné pokyny, ktoré scény boli pre neho dôležité a mali by sa použiť v projekciách počas show.Počas predstavenia sa budú striedavo zobrazovať krátke videozáznamy Hansa Zimmera a jeho dlhoročných priateľov a kolegov, aby divákom poskytli vzrušujúce a zábavné pohľady do zákulisia jeho štúdiovej práce. The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration ” je jedinečnou príležitosťou predstaviť orchestrálnu hudbu novej generácie, zachovať orchestrálnu kultúru a predstaviť ju v menej elitnom svete. Publikum bude mať šancu ponoriť sa do vzrušujúceho „sveta Hansa Zimmera“ so všetkými jeho viacvrstvovými aspektmi.Spoločnosť Sony Classical na jar 2019 vydala dvojitý album “The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration”. Album obsahuje hudbu z koncertného turné a predstavuje novo usporiadané koncertné balíčky najväčších hitov Hansa Zimmera.- hlas Hansa Zimmera, ktorý je známy po celom svete z nesmrteľnej hymny „Gladiátor“. Tina Guo - violončelistka „Wonder Woman“, „Lion King“, „Inception“ a ďalších;- flautista „Piráti z Karibiku“ a „Kung Fu Panda“, okrem iných aj huslistkaa perkusionistka, ktorá už spolupracovala so skladateľom počas Hans Zimmer Live Tour. Ďalšími talentovanými sólistami, ktorých na turné vybral samotný Hans Zimmer, sú speváci, gitarista, e- basgitarista, klavirista, ako aj perkusionistiCelá show bude pod vedením- dirigenta soundtracku, o ktorom samotný Hans Zimmer povedal, že mu verí viac, ako sám sebe.Symfonický orchester bezpochyby prinesie intenzívny a nezabudnuteľný koncertný zážitok.Nezabudnuteľnú atmosféru tohto úžasného koncertu si nenechajte ujsť dňa. Vstupenky sú k dispozícii na predajných miestach siete Ticketportal alebo na www.ticketportal.sk Viac informácií na www.jvsgroup.sk alebo https://www.worldofhanszimmer.com Vstupenky sú k dispozícii na predajných miestach siete Ticketportal alebo na www.ticketportal.sk