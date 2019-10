Umývanie rúk bráni šíreniu chorôb, treba si ich umývať správne

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) - Dôkladným umývaním rúk sa dá predísť šíreniu mnohých infekčných chorôb, pripomínajú pracovníci Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že umývanie rúk je dôležité najmä počas aktuálnej chrípkovej sezóny. Dôležitá je tiež technika umývania.Ruky treba podľa hygienikov opláchnuť teplou vodou, poriadne namydliť a nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra má trvať 40 až 60 sekúnd. Mechanicky treba vyčistiť všetky časti dlane, chrbát ruky, priestor medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umývať bez prsteňov, náramkov a hodiniek. Ak nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, odborníci z ÚVZ SR radia použiť dezinfekčný prostriedok na alkoholovej báze a čistiť si ním ruky 20 až 30 sekúnd.Zdravý človek s dobrou imunitou je obklopený tisíckami mikroorganizmov, s ktorými nažíva v symbióze. Extrémy v oblasti hygieny rúk môžu túto symbiózu narušiť. "Prehnanou hygienou rúk či používaním agresívnych hygienických prostriedkov v bežnom živote tie dobré baktérie z pokožky systematicky odstraňujeme, čo nie je zdraviu prospešné. Aj keď je umývanie rúk v prevencii šírenia prenosných ochorení mimoriadne dôležité, aj v tomto prípade by malo platiť pravidlo - všetko s mierou," povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.Ruky si treba podľa ÚVZ SR umývať po každom návrate z vonkajšieho prostredia dovnútra, pred a po návšteve nemocnice alebo lekára, po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy, pred, počas a po príprave jedla, pred konzumáciou jedla, po každom použití toalety, pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky, po manipulácii so zvieratami a ich krmivom či manipulácii s odpadom a odpadovým košom. Tiež kedykoľvek počas choroby, po vyčistení nosa, kašli a kýchaní. Pri kašli a kýchaní nie je vhodné si ústa zakrývať dlaňou, ale použiť jednorazovú papierovú vreckovku a po použití ju zahodiť do koša.