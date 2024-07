Turyho tréner Vintr: Som rád, že si Rišo splnil sen

Trénera slovenského skejtbordistu Richarda Turyho teší, že sa jeho zverenec dočkal ocenenia za tvrdú prácu v tréningu. Tomáš Vintr po 5. mieste Turyho vo finále na OH v Paríži uviedol, že slovenský reprezentant mohol byť aj vyššie, no viacero pretekárov podalo v bojoch o medaily životný výkon.





Tury si na svojej prvej olympiáde splnil cieľ už postupom do finále disciplíny street. V ňom si ako jediný Európan pripísal konečnú známku 273,98. "Som rád, že sa Rišovi splnil sen, ktorý si dal. Moje pocity sú také, že som nadšený. Tá práca stála za to, niekto to ocenil a tiež aj jeho triky. Mňa najviac teší, že Rišo na niečom makal a teraz vie, že to nebola zbytočná práca. Z toho mám osobne najväčšiu radosť," povedal tréner.Tury predviedol vo finále obe jazdy čisto, v trikoch skočil hneď prvý pokus. Potom prišli nezdary, ale v poslednom pokuse opäť ustál ťažký trik. "Mal možnosť urobiť ešte jeden trik, ktorý vie tiež, dostal by za neho ešte vyššie skóre, ale tam sa stalo to, že padali najlepšie známky v histórii. Ja som to prirovnal k tomu, že to je ako keby niekto zabehol stovku za 8 sekúnd. Nie je to možné. A tu v skejtparku sa to dialo. Nikto predtým ešte také triky neurobil a to bolo neuveriteľné. Išlo sa na hranicu tohto športu a bolo to až životu nebezpečné," dodal Vintr.

Športovcom pomáhali k ich výkonu aj diváci. Tribúny boli plné a atmosféra dychberúca. "Na skejtbordových akciách to je vo veľkých halách, ak sú veľké akcie. Takže my sme celkom zvyknutí. Ale rozdiel bol v tom, že na akcie chodia ľudia, ktorí tomu športu rozumejú a tu sa oslavoval šport. Tu bol mix kultúr a atmosféra bola nádherná. Nepovedal by som, že diváci tlačili športovcov, sú to profíci, ale pretekári videli, že sa každý zlepšil a oni držia spolu a ťahajú sa. My sme mali možnosť ísť všetky preteky SP. Tu sa zmenilo to, že to je oficiálne a pod dohľadom štátu a MOV. Nerobili nič inak, ale progres ide veľmi rýchlo dopredu. Človek sa niečo naučí, dá to hneď na instagram a ostatní to chcú dokázať tiež. Skejtbording sa delí na športovú časť a potom tú kultúrnu. Tu sa robili triky na jeden pokus, predtým ho trénovali aj tri dni v kuse. To je obrovský progres. Bola tu častejšia frekvencia ťažkých trikov," uzavrel Vintr.