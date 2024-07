Beňuš oslávil bronz s najbližšou rodinou: Je to iné, Európa je Európa

Slovenský kanoista Matej Beňuš mal prvýkrát na olympijských hrách aj najbližšiu rodinu. V pondelok získal na OH v Paríži bronz v C1 a po Riu 2016, kde vybojoval striebro, pridal do zbierky druhú medailu. Po tlačovej konferencii a antidopingovej kontrole zavítal aj do slovenského domu v Parku národov.





Parížske olympijské hry sú pre Beňuša tretie v kariére a prvé v Európe. Na rozdiel od predošlých ich navyše neovplyvnila pandémia. Práve to boli dobré východiská pre príchod manželky, syna i otca. "Je to určite iné, keďže tu bola rodina. Mám z toho veľkú radosť. Tokio a Rio boli ďaleko, no Európa je Európa," povedal Beňuš. V slovenskom dome mal hneď po príchode krátku oslavu na pódiu s najbližšími, prezidentom Petrom Pellegrinim či skejtbordistom Richardom Turym. Ten prekvapil v pondelok piatym miestom v kategórii street. "Úžasné privítanie v slovenskom dome, veľa úžasných ľudí, som šťastný," zhodnotil Beňuš.Do dejiska prišli za slovenským olympionikom okrem blízkych aj priatelia. Spomedzi troch synov bol prítomný najstarší Simon. "Mám z toho radosť a dúfam, že bude mať spomienky na celý život. Dúfam aj v to, že nie poslednýkrát," dodal Beňuš, ktorý sa netajil ambíciou ísť aj na štvrtú olympiádu v Los Angeles. V tom čase bude mať 40 rokov, no už po pretekoch naznačil, že by rád doplnil medailovú zbierku o najcennejší kov.Na prebiehajúcich hrách ho čaká aj kajak kros v ktorom preteká od roku 2022. Najlepší výsledok dosiahol práve vtedy na domácej vode v Liptovskom Mikuláši. Na ME vtedy postúpil do vyraďovačky: "Teraz mám dva dni voľna, vodu nechcem ani vidieť. Príprava na OH bola dlhá a náročná, chcem si oddýchnuť, potom sa musím pripraviť na kros."