Tusk: Johnson chce posunúť vinu za neúspech dohody o brexite na EÚ

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. októbra (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý bude hostiť budúcotýždňový summit EÚ (17.-18.10) v utorok obvinil predsedu vlády Borisa Johnsona, že sa snaží posunúť vinu na európsku stranu za prípadný neúspech rozhovorov o brexite. Uviedla v utorok tlačová agentúra AFP.uviedol Tusk na svojom účte na Twitteri v odkaze adresovanom priamo britskému vodcovi.dodal Tusk s využitím latinského výrazu preTusk, ktorý šéfuje rokovaniam premiérov a prezidentov členských krajín EÚ, zverejnil svoju reakciu potom, ako britská vláda oznámila, že podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej je dohoda o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚJohnsonov splnomocnenec pre brexit, britský diplomat David Frost sa od pondelka zúčastňuje v Bruseli technických rokovaní o možnej dohode o brexite, ktorú by mali hlavy vlád a štátov odobriť na budúci týždeň v Bruseli. Podľa AFP sú však obe strany stále názorovo veľmi vzdialené v otázke budúcich colných režimov pre britskú provinciu Severné Írsko.potvrdila v utorok hovorkyňa Európskej komisie Mina Andreevová počas stretnutia s novinármi. Spresnila, že technické rozhovory budú pokračovať aj v priebehu utorka a zrejme aj v nadchádzajúcich dňoch, čím vyvrátila správy z Londýna, podľa ktorých sa Brusel rozhodol prerušiť rokovania o tom ako prelomiť súčasnú patovú situáciu.Rozhovory medzi Frostom a vyjednávačmi EÚ majú pokračovať v utorok poobede, hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier má v utorok večer na programe stretnutie s írskym ministrom zahraničných vecí Simonom Coveneym a v stredu bude o stave rokovaní informovať Európsku komisiu. Rokovania musia vyústiť do právneho textu prijateľného pre obe strany najneskôr do piatku (11.10), aby bolo dosť času ne jeho preskúmanie a schválenie na budúcotýždňovom summite EÚ.