Výbor súhlasí, aby na kandidátke pri zamestnaní neboli vlastné mená

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) - Kandidačná listina, ako aj hlasovací lístok by v údaji o zamestnaní kandidáta nemuseli obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky. Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR v utorok odobrili návrh poslancov Mariána Kéryho a Martina Nemkyho (obaja Smer-SD). Zmeny chcú nastoliť novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Novela je aktuálne v druhom čítaní, definitívne sa má o nej rozhodnúť na októbrovej schôdzi.Predkladatelia chcú zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov neboli zneužívané na propagáciu občianskych združení, prípadne iných právnických osôb,Niektorí kandidáti podľa poslancov svoju angažovanosť napríklad v občianskych združeniach propagujú aj v období, keď je už vedenie volebnej kampane zakázané. Tieto údaje sa totiž dostávajú aj na hlasovací lístok.vysvetľujú v dôvodovej správe.Poslanci sa odvolávajú aj na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá podľa nich skonštatovala, že dochádza k zneužívaniu rubriky, na politickú reklamu.Novela zákona by tiež podľa poslancov mala pomôcť voličovi v jednoznačnom rozpoznaní nezávislého kandidáta od kandidáta na kandidačnej listine politickej strany.Podľa navrhovanej úpravy by mohol kandidát uvádzať viac zamestnaní, ak ich vykonáva, avšak bez uvádzania názvov zamestnávateľa. V prípade porušenia zákona by komisia nemusela kandidáta zaregistrovať. Predchádzala by tomu výzva na odstránenie vlastných mien alebo ich skratiek z údaja o zamestnaní.Účinnosť novej legislatívy navrhujú poslanci Smeru-SD od 1. mája 2020, aby sa zákon mohol prvýkrát uplatniť až po voľbách do Národnej rady SR.