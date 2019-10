Tusk: Nádej na dohodu o brexite je väčšia

Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrbské Pleso 11. októbra (TASR) – Nádej na dohodu o brexite je momentálne možno o niečo väčšia, netreba však byť predčasne optimistický. Predseda Európskej rady Donald Tusk to uviedol počas Globsec Tatra Summitu 2019 na Štrbskom Plese.Situácia v Európe aj v jej okolí je podľa jeho slov ešte kritickejšia ako pred dvoma alebo troma mesiacmi. Tusk sa v piatok zúčastňuje na Globsec Tatra Summite, kde mu bude odovzdané ocenenie.poznamenal s tým, že v politike si nikdy nemôžete byť istý. Ak je však pravdou, že stretnutie medzi írskym premiérom Leom Varadkarom a britským premiérom Borisom Johnsonom prinieslo niečo konkrétnejšie a niečo, čo by fungovalo pre obe strany, šance tu stále sú.skonštatoval Tusk.V súvislosti s inváziou Turecka do oblasti Sýrie uviedol, že politické riešenia sú vždy lepšie ako boje a vojna. Nepochybuje o tom, že je treba presvedčiť partnerov v Turecku, aby zastavili útok a rozprávali sa. Včerajšie vyjadrenie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana bolo pre neho absolútne neprijateľné.Argument, že musíme prijať a tolerovať akciu v Sýrii, inak pošlú milióny ilegálnych migrantov do Európy, je podľa Tuska neakceptovateľný.zdôraznil. Dúfa, že Erdogan s touto rétorikou prestane.