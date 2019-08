Tusk: Summit G7 bude ťažkou skúškou jednoty a solidarity

Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Biarritz 24. augusta (TASR) - Tohtoročný summit lídrov skupiny G7 bude "náročnou skúškou jednoty a solidarity". Po príchode do letoviska Biarritz na juhozápade Francúzska, kde sa v sobotu schôdzka skupiny najrozvinutejších krajín sveta začína, to vyhlásil predseda Európskej rady Donald Tusk. Informovala o tom agentúra AP.Varoval najmä pred obchodnými vojnami medzi krajinami G7, ktoré by podľa neho mohli viesť ku globálnej recesii. Medzi ďalšie hrozby patrí zmena klímy a technológia, ktorá sa vyvíja rýchlejšie ako schopnosť regulovať ju. Podľa jeho slov môže byť tento summit poslednou príležitosťou na obnovenie jednoty medzi krajinami G7.uviedol Tusk na tlačovej konferencii v Biarritzi.Tiež varoval, že Európska únia pristúpi k odvetným opatreniam, ak Spojené štáty uvalia clá na francúzske víno. Americký prezident Donald Trump totiž pred odletom do Biarritzu pohrozil ďalšími clami na francúzske vína, čím reagoval na rozhodnutie Francúzska zdaňovať veľké technologické spoločnosti.uviedol v tejto súvislosti Tusk.Predseda Európskej rady tiež odmietol návrh Trumpa, aby Rusko dostalo ponuku opätovne sa pričleniť ku skupine G7.Čo sa týka obchodnej dohody Mercosur medzi Úniou a juhoamerickými štátmi, Tusk uviedol, že podľa neho je ťažké si predstaviť jej ratifikáciu v európskych krajinách, keď "brazílska vláda umožňuje ničenie zelených pľúc planéty Zem". Dodal, že EÚ je pripravená poskytnúť finančnú pomoc v boji s ničivými požiarmi v amazonskom dažďovom pralese.