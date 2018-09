Tusk vyzval lídrov EÚ, aby zabudli na spory kvôli migrácii

Predseda Európskej rady Donald Tusk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. septembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie by mali odložiť nezhody a prijať konštruktívny postoj k nájdeniu spoločného riešenia v otázke migrácie, píše predseda Európskej rady Donald Tusk v pozývacom liste pre hlavy vlád a štátov Európskej únie, ktorí sa v stredu stretnú v Salzburgu na neformálnom summite EÚ.Cieľom dvojdňového podujatia, ktoré sa 19.-20. septembra koná pod taktovkou rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ, sú predovšetkým debaty o nelegálnej migrácii a posilnení bezpečnosti Európy. Vrcholní predstavitelia 27 členských krajín - bez britskej premiérky - sa stretnú aj s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom.uviedol Tusk vo výzve pre premiérov a prezidentov členských krajín EÚ.Tusk pripomenul, že v priebehu leta sa objavili nové napätia medzi partnermi z Únie v súvislosti s príchodom migrantov do EÚ. V tejto súvislosti zdôraznil, že úloha ukončiť migračnú krízu je spoločnou úlohou všetkých štátov a európskych inštitúcií.Predseda Európskej rady využíva neformálny summit v Salzburgu aj na to, aby štátnikom, ktorí sa na ňom zúčastnia, pripomenul, že doterajšie spoločné protimigračné úsilie už prinieslo výsledky. Dôkazom je zníženie počtu migrantov prichádzajúcich do EÚ v porovnaní s predchádzajúcimi vlnami: ak v roku 2015 prišlo na územie EÚ vyše 1,8 milióna utečencov, vlani ich bolo menej než 200.000 a do konca augusta 2018 okolo 91.000.V kontexte celoeurópskych snáh o riešenie migrácie Tusk lídrom EÚ navrhol zorganizovať začiatkom budúceho roka summit EÚ s krajinami Ligy arabských štátov (LAŠ). Vo svojom liste spresnil, že ide o výsledok jeho stretnutí s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom.Dodal, že Egypt úspešne bojuje proti prevádzačom a pašerákom ľudí a tohto roku z Egypta do Európy neprišli žiadni nelegálni utečenci.Vo štvrtok, v druhý deň salzburského summitu, by sa lídri podľa Tuska mali sústrediť na kolektívne úsilie o zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti v Európe. Spresnil, že cieľom je zlepšiť policajnú a súdnu spoluprácu, posilniť bezpečnosť hraníc a zabezpečiť odolnosť Európanov v kybernetickom priestore. Témou diskusií má byť aj téma spoločnej reakcie - na úrovni EÚ - na katastrofy spôsobené človekom a prírodnými živlami.Britská premiérka Theresa Mayová dostane priestor na prezentáciu posledných zistení v prípade otravy Skripaľovcov v Salisbury - bude všakz diskusií o budúcnosti Únie po brexite. Tusk upozornil, že do vystúpenia Spojeného kráľovstva zostáva už len šesť mesiacov a vyjednávačov z oboch strán čakajú posledné týždne rokovaní o dohode znamenajúcej kontrolovaný brexit.Tusk v tejto súvislosti vyzval premiérov a prezidentov na dosiahnutie troch cieľov. V prvom rade sa treba zhodnúť na znení spoločnej politickej deklarácie o budúcom partnerstve EÚ so Spojeným kráľovstvom. Tiež treba diskutovať o tom, ako pripraviť záverečnú fázu rokovaní o brexite vrátane možnosti zvolania mimoriadneho summitu EÚ v novembri; a do tretice dať najavo spoločnú podporu pre riešenie otázky írsko-severoírskych štátnych hraníc, kde EÚ trvá na tom, že brexit nepovedie k obnoveniu tvrdého hraničného režimu medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko.uviedol Tusk vo svojom liste.