Túto psychiatriu treba ukončiť buď tak alebo onak, reaguje Kollár na rozhodnutie sulíkovcov

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Koaliční partneri robia všetko pre to, aby sa šéf Smeru Robert Fico vrátil k moci ešte silnejší a na dlhšie.V reakcii na oznámenie strany SaS, že vypovedala koaličnú zmluvu, to skonštatoval predseda hnutia Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár . Doplnil, že ho správanie SaS, ale aj hnutia OĽaNO veľmi mrzí.„Tento konflikt vyvolali títo dvaja ( Richard Sulík Igor Matovič , pozn. SITA) a títo dvaja ho musia aj urovnať," povedal Kollár s tým, že treba ukončiť „túto psychiatriu buď tak alebo onak".Sme rodina podľa Kollára nebude robiť prekážky fungovaniu koalície. Takisto sa však podľa neho nebude brániť ani predčasným voľbám, pokiaľ sa tak koaliční partneri dohodnú. „Oni to začali, oni to musia ukončiť," zopakoval Kollár.