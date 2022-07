SaS ako keby dávala najavo, že až tak veľmi z vlády odísť nechce a divadlo bude podľa politológa pokračovať

Hraničný termín

Menšinová vláda

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Koaličné divadlo bude ešte dlho pokračovať s ohľadom na čas, ktorý na vyriešenie situácie v koalícii dostal premiér Eduard Heger OĽaNO ). Rozhodnutie strany Sloboda a Solidarita (SaS) je polovičaté.Politológ Juraj Marušiak takto zhodnotil postup SaS, ktorá vypovedala koaličnú zmluvu s tým, že líder OĽaNO Igor Matovič nemá byť ďalej členom vlády. Premiér Heger má prísť s návrhom novej koaličnej dohody do 31. augusta.„Mám pocit, že celá táto agónia či paralýza bude pokračovať ešte dlho. Určili si hraničný termín na 31. augusta. Aj s ohľadom na to, ako dlho tento koaličný konflikt trvá, ako keby dávali najavo, že až tak veľmi z tejto vlády odísť nechcú, aj keď sa odchodom SaS neustále vyhráža," vyjadril sa pre agentúru SITA Marušiak.Hnutie OĽaNO v stredu vyhlásilo, že Matoviča z vládne nestiahne. Otázkou je, čo potom urobí SaS. Politológ si myslí, že možno v SaS očakávajú, že na začiatku septembra budú iné starosti a na tento konflikt si nikto nespomenie. „Ak naozaj SaS chcela z vlády odísť, mohla odísť už dávno," mienil Marušiak.Politológ nevylúčil, že by vyústením mohla byť aj menšinová vláda. „Pri hlasovaní o rodinnom balíčku došlo k tomu, že vláda mala menšinovú pozíciu. Koalícia sa opierala o hlasy nezaradených poslancov. Bol to signál Richardovi Sulíkovi, že jeho strana nie je vo vláde nenahraditeľná. Pripomenulo mi to gestá Roberta Fica smerom k Bélovi Bugárovi, keď odmietal podporiť niektoré vládne kroky. Vtedajšia koalícia sa oprela práve o hlasy ĽSNS. Viem si teda nejakú menšinovú vládu predstaviť. Nebolo by to na Slovensku prvý ani posledný raz," zhodnotil politológ.