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 24hod.sk    Kultúra

22. júla 2026

Ministerstvo kultúry informovalo o návštevnosti divadiel za poslednú sezónu. Na Novej scéne bol najúspešnejší muzikál Sex pre pokročilých


Tagy: Divadelné predstavenie Návštevnosť

Premiéru mali aj viaceré tituly slovenských skladateľov, a tiež prvé prevedenie koncertu španielskeho skladateľa Jesusa Ruedu na svete so skladbou Rieky v zime. Do štátnych divadiel a filharmónií ...



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nova scena 22.7.2026 (SITA.sk) - Premiéru mali aj viaceré tituly slovenských skladateľov, a tiež prvé prevedenie koncertu španielskeho skladateľa Jesusa Ruedu na svete so skladbou Rieky v zime.


Do štátnych divadiel a filharmónií prišlo v uplynulej sezóne viac ako 576-tisíc návštevníkov. Informovalo o tom ministerstvo kultúry. Spoločne sa za sezónu 2025/2026 odohralo takmer 1 600 predstavení s priemernou obsadenosťou 87,5 percenta. Divadlá návštevníkom pripravili celkovo 90 premiér.

Najnavštevovanejšie tituly v Slovenskom národnom divadle boli za poslednú sezónu Perníková chalúpka, Luskáčik a Tajomstvo Santa Vittorie. Na Novej scéne to bol muzikál Sex pre pokročilých, a v Národnom divadle Košice Cirkusová princezná, Nočná skúška a Dobrodružstvo pri obžinkoch. Najvyšší záujem v Národnom divadle Banská Bystrica bol o titul Édith Piaf a vo filharmóniách a koncertných sálach to boli vianočné a novoročné koncerty, Mahler, Verdi, Beethoven a Brahms.

Spomedzi premiér mohli návštevníci zhliadnuť napríklad Figarovu svadbu, Eugena Onegina, Mŕtve mesto, Troch kohútov, Rómea a Júliu, Petra Pana, Snehovú kráľovnú, Chudobných rodičov syna, Troch veteránov, Život Galilea či muzikál Müller,“ pripomenulo ministerstvo. Premiéru mali aj viaceré tituly slovenských skladateľov, a tiež prvé prevedenie koncertu španielskeho skladateľa Jesusa Ruedu na svete so skladbou Rieky v zime.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry informovalo o návštevnosti divadiel za poslednú sezónu. Na Novej scéne bol najúspešnejší muzikál Sex pre pokročilých © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Divadelné predstavenie Návštevnosť
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