Tužinskému ušlo v Tokiu finále vzduchovej pištole o osem bodov, miesto si vybojovali iba traja Európania

Majster Európy

Tréner bol menej kritický

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v streľbe Juraj Tužinský nezabojuje o medailu v disciplíne vzduchová pištoľ na 60 výstrelov na olympijských hrách v Tokiu. V kvalifikácii súťaže pištoliarov obsadil v 36-člennom štartovnom poli 27. priečku a do osemčlenného finále nepostúpil. Jediný slovenský zástupca dosiahol 570 bodov (96-95-95-95-94-95) a finále mu ušlo o osem bodov.Tužinský nezopakoval finálovú účasť z Ria de Janeiro 2016, kde napokon obsadil nepopulárne štvrté miesto. Predtým vo svojej premiére pod piatimi kruhmi v Londýne 2012 skončil pätnásty. Pre porovnanie v Riu rodák z Lučenca dosiahol v kvalifikácii 582 bodov a postúpil do finále z tretieho miesta, teraz by rovnaký nástrel tiež stačil na finálovú účasť.Kvalifikáciu v Asaka Shooting Range vyhral Ind Chaudhary Saurabh výkonom 586 bodov. Rovnaký výsledok dosiahol aj Číňan Čang Po-wen, ale mal menej presných stredov terča. Tridsaťšesťročný člen VŠC Dukla Banská Bystrica Tužinský je tohtoročný majster Európy z chorvátskeho Osijeku, a tak v Tokiu patril k favoritom na medailu.Pre porovnanie do osemčlenného finále vzduchovej pištole v Tokiu postúpili iba traja Európania - Nemec Christian Reitz, Ukrajinec Pavlo Korostiľov a Srb Damir Mikec. V kvalifikácii okrem Tužinského neuspel ani obhajca zlata z Ria de Janeiro. Vietnamec Hoang Suan Vinh skončil na 22. mieste."Mrzí ma to, taký prepad som nečakal. Robil som všetko možné, ale dnešná moja streľba bola absolútna katastrofa. Od rany k rane som to kazil čoraz viac," uviedol Juraj Tužinský pre RTVS.Jeho tréner Miroslav Marko bol v hodnotení menej kritický: "Juraj 'odmakal' celé preteky, nedá sa povedať, žeby vyslovene zle strieľal. Videl som možno päť rán, ktoré boli vyložene zlé. Ostatné boli také drobné chybičky, že boli z toho blízke deviatky, ale, žiaľ, bolo ich veľa."