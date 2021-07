Slávnostné otvorenie olympijských hier sa nevyhlo kritike médií, Štefečeková s Beňušom si ho užili

Spoločné fotenie si užili

Predstavovala si plné tribúny

24.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slávnostné otvorenie Hier XXXII. olympiády v Tokiu viaceré svetové médiá podrobili kritike, že bolo málo nápadité a pred prázdnym hľadiskom mu chýbala akákoľvek atmosféra.Slovenskí vlajkonosiči Zuzana Rehák Štefečeková Matej Beňuš si však začiatok olympijských hier na ploche Národného štadióna v Tokiu užili v rámci možností aj napriek prísnym protipandemickým opatreniam."Prežili sme veľmi dobrý čas počas celého odchodu z Olympijskej dediny - mali sme spoločné fotenie, spolu sme išli autobusom na štadión, a aj čakanie na štadióne bolo veľmi príjemné. Výborne sme sa zabavili ako kolektív a myslím si, že na olympiáde máme veľmi dobrý tím," uviedla skúsená reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková na webe olympic.sk.Dvojnásobná olympijská medailistka opísala aj to, ako sa s vodným slalomárom Matejom Beňušom dostali k slovenskej vlajke."Dostali sme ju do rúk asi päťdesiat metrov pred príchodom na štadión. Vtedy sme ešte stále nevedeli, ako to má fungovať s nesením zástavy, keďže sme ju mali niesť obaja. Ale myslím si, že sme to celkom dobre zvládli. Bolo však trošku smutné, že keď sme vošli na štadión, okrem dobrovoľníkov v strede tam neboli žiadni diváci. Predstavila som si, že tribúny mohli hučať, ako si to pamätám z olympiády v Pekingu. Ale teraz je pre mňa už úplne jasné, že olympijské hry sa začali a že sme tu na to, aby sme predviedli zo seba to najlepšie," skonštatovala 37-ročná rodáčka z Nitry.Jej "vlajkový" partner Beňuš v tejto súvislosti skonštatoval: "Bol to krásny zážitok byť opäť na slávnostnom otvorení. Ale škoda, že tam nemohli byť diváci, bol by to väčší zážitok pre všetkých - nás športovcov, divákov v hľadisku, aj pred televíznymi obrazovkami. Ale samozrejme, bola to pre mňa obrovská česť a neopísateľný zážitok, že som mohol byť vlajkonosičom.“