TV Markíza porušila zákon, keď odvysielala príspevok „Dezoláti v uliciach“ a pokuty schytali aj ďalšie stanice

TV Markíza sa ospravedlnila

Iné podnety boli neopodstatnené

27.4.2023 (SITA.sk) - Rada pre mediálne služby (RpMS) udelila TV Markíza sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona, a to za odvysielanie príspevku nazvaného „Dezoláti v uliciach" v Televíznych novinách.Podľa Rady vysielateľ nezaistil objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu a použitím titulku v danom znení neoddelil hodnotiace komentáre a názory od spravodajských informácií.Označením účastníkov protivládneho protestu zo septembra minulého roka ako „dezolátov" tiež porušil zákaz znevažovania na základe politického či iného zmýšľania. V tlačovej správe o tom informovala Rada pre mediálne služby (RpMS).„Členovia senátu Rady, ktorí o porušení uvedených povinností rozhodli, zdôrazňujú, že z hľadiska informačnej kvality nepovažujú príspevok za problematický; k porušeniu zákona došlo neoddelením hodnotiaceho komentára v titulku a zároveň jeho znevažujúcou formuláciou. Pri rozhodovaní o forme uloženej sankcie zohľadnili stanovisko účastníka konania, ktorý deklaroval, že prijal efektívne systémové opatrenia na zamedzenie zopakovania obdobnej chyby, ako aj to, že sa za ňu priamo v predmetnom vysielaní aj následne inými kanálmi ospravedlnil. Členovia senátu zároveň dôrazne odmietajú akékoľvek vyhrážky vysielateľovi a jeho redaktorovi v súvislosti s posudzovaným príspevkom, ako aj voči novinárskej obci všeobecne," uviedla RpMS.TV Markíza tiež bola udelená sankcia v podobe finančnej pokuty šesťtisíc eur, a to za odvysielanie reklamných blokov, v ktorých vysielateľ nezaistil súlad medzi zvukovou zložkou programovej služby s technickými požiadavkami ustanovenými príslušnou vyhláškou.V rovnakej veci začala RpMS i správne konanie voči vysielateľovi programovej služby DAJTO. Pokutu vo výške 4 500 eur dostal za rovnaký dôvod i program Riskuj! TV JOJ.Viacero podnetov na preverenie odvysielaného obsahu uznala rada za neopodstatnené. Išlo napríklad o diskusnú reláciu Pozrieme sa na to s podtitulom Vojna na Ukrajine. Máme sa báť aj my? na programovej službe TA3. Odvysielaná bola 24. februára tohto roka, pozvaní boli Ondrej Dostál, Martin Poliačik, Oleksandra Hordon, Eduard Chmelár, Andrej Danko a Jozef Banáš. Podané podnety sa týkali výberu niektorých hostí, ktorých podávatelia nepovažovali za vhodných respondentov, vzhľadom na ich verejne známe názory na tému konfliktu na Ukrajine.Podľa rady bol tiež neopodstatnený podnet na diskusnú reláciu V politike na TA3 z 19. februára. Témou bolo prvé výročie ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu, a tiež darovanie stíhačiek MiG-29. Námietky mali podávatelia voči výberu hostí, ktorými boli Jaroslav Naď, Peter Kmec, Juraj Krúpa a Tomáš Valášek. Prekážalo im aj údajné manipulatívne moderovanie a absencia oponentov. Neopodstatnený je podľa RpMS aj podnet, podľa ktorého bolo v diskusnej relácii TV Markíza Na telo urážané voličstvo strany Smer-SD.