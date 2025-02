Tvoj talent, naša misia, lepší svet

Spoločenskovedné študijné programy:



Viac než len škola

24.2.2025 (SITA.sk) - Každý hľadá cestu, ktorá dá jeho životu zmysel. Niekomu ho prináša umenie, inému podnikanie alebo cestovanie. No sú ľudia, ktorých napĺňa pomáhať – podávať ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Ak patríte medzi nich, našaje miestom, kde sa vaše odhodlanie môže stať skutočnou pomocou.Naša vysoká škola nie je len miestom, kde získate diplom. Je to priestor, kde sa vzdelanie spája s hodnotami a kde– v nemocniciach, sociálnych zariadeniach či na rozvojových projektoch po celom svete.Na našej Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety veríme, že vzdelanie má byť prístupné pre všetkých, ktorí majú chuť a odvahu meniť svet k lepšiemu. Preto ponúkameNaši absolventi pracujú v nemocniciach, neziskových organizáciách, pomáhajú rodinám v núdzi, učia deti z chudobných oblastí či sprevádzajú umierajúcich. Pripravujeme našich študentov na prácuAk vo vás horí túžba pomáhať, nenechajte si ju vziať. Prihláste sa a staňte sa súčasťou našej misie.prijímame doTešíme sa na vás.Informačný servis