Tvorcovia, ktorým pre pandémiu klesli príjmy, sa môžu uchádzať o príspevok z fondu Lita

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.4.2020 (Webnoviny.sk) - Tvorcovia, ktorým pre pandémiu výrazne poklesli príjmy, sa môžu uchádzať o príspevok z fondu autorskej spoločnosti Lita. V rámci výzvy #kolegiaLITA poskytne finančnú podporu spisovateľom, výtvarníkom, fotografom, režisérom, scenáristom, prekladateľom či novinárom a autorom pracujúcim v dabingu.Ako informuje Lita na svojom webe, z Fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb na tento účel vyčlenila 50-tisíc eur. Medzi záujemcov ich prerozdelí v podobe jednorazového príspevku v maximálnej výške 500 eur. Tvorcovia sa môžu o príspevok uchádzať do 30. apríla do 12.00.Výzva je otvorená pre autorov a autorky, ktorých Lita zastupuje, teda pre tvorcov z oblasti výtvarného umenia, literatúry, audiovízie a divadla. Príspevky sú určené pre tvorcov, nie výkonných umelcov, napríklad hercov, spevákov a podobne, tí nespadajú do pôsobnosti autorskej spoločnosti.„Kvôli opatreniam, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, a kvôli dlhodobému podhodnocovaniu v odmeňovaní autorov a autoriek za tvorbu sa práve mnohí z nich ocitli v situácii, kedy prišli o značnú časť svojho príjmu a nemajú ani úspory. Cítili sme, že musíme v rámci našich možností pomôcť,“ uvádza riaditeľka Lita Jana Vozárová.Lita je autorská spoločnosť, ktorá za svojich členov udeľuje licencie na použitie ich diel používateľom. Autorom posiela odmeny za použitie ich diel na Slovensku aj v zahraničí. „Pri tých použitiach diel, ktoré si autor nevie sám odsledovať a za ktoré si ani nemôže sám uplatňovať odmenu, zastupuje Lita zo zákona všetkých autorov,“ uvádza Lita na svojom webe.