Raši zo Smeru vyzval vládu, aby zverejnila plán na riešenie situácie v rómskych osadách

Polená pod nohy

Rýchlotesty do zariadení

Zavreté Slovensko nevydrží

18.4.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a poslanec Národnej rady SR Richard Raši vyzval vládu, aby zverejnila plán na riešenie situácie v rómskych osadách a domovoch sociálnych zariadení. Povedal to v sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Podľa Rašiho totiž premiér Igor Matovič ( OĽaNO ) na riešenie tejto veci plán nemá, rozhodnutia vlády sú chaotické a prijímajú sa bez konzultácie s odborníkmi.Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová ( Za ľudí ) Rašimu v relácii oponovala a zdôraznila, že vláda plán má a podľa neho aj postupuje.Remišovú mrzí, že vládu kritizuje člen strany, ktorá vládla na Slovensku 12 rokov. Opozíciu preto vyzvala, aby „priložila ruku k dielu“ a spoločnými silami túto krízu prekonali.„Nie je vhodná doba, aby sme sa naťahovali, ale aby aj opozícia priložila ruku k dielu. Súčasná opozícia totiž nerobí nič iné, len kritizuje vládu a hádže jej polená pod nohy,“ uviedla Remišová.Situácia v rómskych osadách je podľa jej slov zatiaľ pod kontrolou, ale je potrebné pripraviť sa aj na to, že sa zhorší.Vicepremiérka ďalej priblížila, že klienti a zamestnanci domovov sociálnych zariadení by na Covid-19 mohli byť otestovaní aj pomocou rýchlotestov.„Spustili sme projekt, ktorého cieľom bude po výrobe testov na Slovensku, testovať všetkých nových klientov týchto zariadení a ich zamestnancov,“ ozrejmila.Raši doplnil, že rýchlotesty sú dôležité v rámci celkového boja s koronavírusom a majú sa kombinovať s klasickými testami.Remišová taktiež priblížila, že v strane Za ľudí sú za postupné uvoľňovanie ekonomiky a otváranie niektorých prevádzok za prísnych hygienických podmienok.„Slovensko dlho nevydrží takto zavretú ekonomiku, ako momentálne je. Potrebujeme však ešte istý čas na testovanie toľkých ľudí, ako v súčasnosti testujeme a zlepšiť opatrenia pre rizikové skupiny, teda pre najzraniteľnejších,“ ozrejmila.Podľa Rašiho si môže Slovensko za vzor uvoľňovania opatrení vziať krajiny ako Česko a Rakúsko. „Nevymýšľajme niečo nové, mali by sme ísť cestou, akou idú medicínsky a ekonomicky najvyspelejšie krajiny,“ odporučil vláde bývalý vicepremiér.