TVORIA SA KOLÓNY: V Bratislave hlásia viaceré nehody

Bratislava 6. septembra (TASR) – V Bratislave hlásia vodiči nehody a tvorbu kolón na viacerých miestach. Zdržanie spojov hlási aj MHD, a to v oblasti Dolných honov a Vrakune. Zhustená premávka je na bratislavskom diaľničnom obchvate medzi Prístavným mostom a Zlatými pieskami, ale aj na Bajkalskej, Slovnaftskej, Ulici svornosti, Hradskej či Trnavskej ceste.Zelená vlna RTVS informuje o zdržaní v Bratislave od 10 do 30 minút, a to na Trnavskej ceste, Bajkalskej, Hradskej, Vrakunskej ceste, v Rusovciach či na diaľnici D1 od Petržalky.Nehody sú hlásené na Slovnaftskej ulici, kde sa vodiči zdržia asi 15 minút, na diaľnici D2 pred Mostom Lafranconi smerom z Petržalky, na Šancovej za Račianskym mýtom a cestári sa pohybujú na Námestí 1. mája smerom na Hodžovo námestie.