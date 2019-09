Výstavba prepojovacieho plynovodu medzi Poľskom a SR pokračuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bóbrka 6. septembra (TASR) - Prevádzkovateľ plynárenskej siete v Poľsku Gaz-System spustil v piatok výstavbu poľskej časti prepojovacieho plynovodu medzi Poľskom a Slovenskom. Plynovod prepojí poľský plynárenský uzol v Strachocine v Podkarpatskom vojvodstve so slovenskou kompresorovou stanicou vo Veľkých Kapušanoch.Projekt plynovodu realizuje Gaz-System v spolupráci so slovenskou spoločnosťou Eustream. Celková dĺžka projektu dosiahne 165 kilometrov, z toho 103 kilometrov na slovenskej strane.Nový plynovod prináša prepojenie na poľský trh a LNG terminál Swinoujscie pri Baltskom mori na severozápade Poľska s priamym prístupom k alternatívnym zdrojom zemného plynu z mnohých oblastí sveta.Ako uviedol šéf Gaz-System Tomasz Stepieň, cieľom spoločnosti je najmä vytvorenie integrovaného európskeho trhu s plynom. Výstavba prepojovacieho plynovodu medzi Poľskom a Slovenskom je podľa neho ďalším veľkým investičným projektom v tejto oblasti, ktorý Gaz-System realizuje.Význam regionálnej spolupráce zdôraznil aj generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič.uviedol.Na slovenskej strane sa s výstavbou prepojovacieho plynovodu začalo už pred rokom, v polovici septembra 2018. Projekt slovenskej časti zahŕňa aj výstavbu hraničnej preberacej stanice (HPS) v katastri obce Výrava (okres Medzilaborce) a tri trasové uzávery v katastroch obcí Hankovce, Chlmec a Šamudovce. Priemer potrubia plynovodu bude jeden meter, kapacita v smere do Poľska bude 5,7 miliardy kubických metrov (m3) a v smere na Slovensko 4,7 miliardy m3 zemného plynu ročne.