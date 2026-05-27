Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Tvrdá kritika od matky bratov Pospíšilovcov. Pre trénerov bola dôležitejšia propagácia mladíkov ako postup zo skupiny – VIDEO, FOTO
Jej synovia mali podľa nej formu na to, aby Slovensko potiahli do štvrťfinále.
Slovenskí hokejisti skončili na majstrovstvách sveta na konečnom 9. mieste, keď v základnej skupine B obsadili piatu priečku. Len bod im chýbal na postup do štvrťfinále.
Štyri výhry v úvode šampionátu vyzerali priaznivo s vyhliadkami na vyraďovaciu časť, no tri prehry v riadnej hracej dobe za sebou ich vyšli nesmierne draho.
Druhý rok za sebou sa nedostali ďalej zo skupiny a z posledného miesta, ktoré zaručovalo účasť medzi najlepšou osmičkou, sa radovali Švédi, ktorí v súboji o všetko zdolali hráčov spod Tatier 4:2.
Rovnaký čas na ľade
Počas zápasu lomcovali hokejistami emócie u oboch táborov. Do šarvátok či výmeny názorov sa dostali aj bratia Kristián a Martin Pospíšilovci.
Práve ich matka Katarína na sociálnej sieti tvrdo skritizovala trénersky štáb pre viacero okolností, ktoré sa jej nepozdávali počas celého šampionátu.
"Nedá sa vyhrať, keď potenciálni lídri Maťko s Kikom majú ice time pomaly rovnaký ako štvrtá päťka. Jasné, chápem, že tréneri chcú dať priestor mladým hráčom, ukázať ich skautom či agentom. Čo by dali za to Maťo s Kikom v ich veku... Ale kurňa, na prvom mieste musí byť vždy snaha vyhrať MS! A až potom riešiť nejaké PR hráčov a ich prezentáciu," začala.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-slovensko-svedsko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 prehralo so Švédskom. Chromiak dal na 1:0 a Hrivík na 2:3, ale bod sme nezískali (fotografie)
Tím mal na viac
"Stačí sa pozrieť na top tímy. Švédi, Kanaďania či Česi majú jasnú hierarchiu. Keď sa láme zápas alebo ide o všetko, ich najlepší hráči jednoducho hrajú viac. Tak to funguje všade. U nás to celý turnaj pôsobilo štýlom - prvá, druhá, tretia, štvrtá lajna dokola bez ohľadu na to, čo sa deje na ľade. A potom sa čudujeme, že nás súperi prehrali," uviedla Katarína Pospíšilová.
Jej synovia mali podľa nej formu na to, aby Slovensko potiahli do štvrťfinále. "Len ťažko sa to robí, keď vás tréner využíva skoro ako outsiderov a nie ako hráčov, na ktorých má stáť celý mančaft. Skrátka takto sa to nerobí. A práve to serie asi najviac. Nie to, že sme vypadli, ale spôsob, akým sme ten turnaj prehrali. Lebo tento tím mal určite na viac... Škoda!" dodala matka bratskej hokejovej dvojice.
Bratské štatistiky
Kristián Pospíšil najviac hral proti Slovinsku, kde bez jednej sekundy strávil na ľade 17 minút. Najmenej tomu bolo proti Česku s takmer 11 minútami, no treba dodať, že prvú tretinu pre zranenie nedohral už po prvom striedaní.
Martin Pospíšil takisto dostal najviac dôvery v stretnutí proti Slovinsku so skoro 18 minútami a najmenej rovnako proti susedom z Česka s takmer 15 minútami.
Obaja zhodne nazbierali štyri body. Prvý menovaný za tri góly a jednu asistenciu, druhý presne opačne - raz skóroval a trikrát prihral na presný zásah.
Zdroj: SITA.sk - Tvrdá kritika od matky bratov Pospíšilovcov. Pre trénerov bola dôležitejšia propagácia mladíkov ako postup zo skupiny – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
