Tvrdenia Čekovského sú zavádzajúce a nepravdivé, ohradzuje sa Rozhlas a televízia Slovenska

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa ohradzuje voči vyjadreniam predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá OĽaNO ) k výsledkom kontroly Ministerstva kultúry SR (MK SR) , ktoré zverejnil na sociálnej sieti. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.Ako ďalej priblížila, Čekovský uviedol, že RTVS urobila pochybenia pri vyplácaní peňazí externým dodávateľom. Konkrétne menuje spoločnosť Nunez Nfe, s.r.o., kde bolo neoprávnene vyplatených viac ako 30-tisíc eur.Podľa hovorkyne je toto tvrdenie je zavádzajúce a nepravdivé. Vysvetlila, že najvyššie pochybenie vo výške 27 439 Eur sa týka úplne inej spoločnosti, a to konkrétne Furia Film Plus s.r.o. Pri spoločnosti Nunez Nfe bolo zistené pochybenie vo výške 1 977,80 eur, ktoré sa týkalo odvodov zdravotného a sociálneho poistenia zo mzdy.Pivarčiová tvrdí, že RTVS obratom uhradila svoj záväzok voči štátu a vyzvala všetkých dodávateľov na vrátenie predmetných poskytnutých finančných prostriedkov. Čekovský ďalej uviedol, že aj pri ďalších programoch bolo zistené nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v desiatkach tisíc eur.Hovorkyňa uvádza, že toto tvrdenie sa nezakladá na pravdivých informáciách, keďže pochybenia v účtovných dokladoch boli uznané ako oprávnené len v prípadoch, ktorých celková suma tvorí 30 077 eur.„RTVS zdôrazňuje, že táto suma tvorí 0,12% z celkovej výšky poskytnutého štátneho príspevku 26 miliónov eur,“ vysvetlila Pivarčiová. Kontrola však podľa Čekovského konštatuje, že RTVS „nerobí riadne kontroly hospodárenia na všetkých úrovniach“.RTVS sa proti tomuto tvrdeniu ohradzuje, nakoľko doklady kontrolované MK SR nestihli prejsť internou kontrolou RTVS, keďže v dôsledku pandémie bola všetka pozornosť venovaná zákonnej povinnosti RTVS informovať občanov o aktuálnom dianí.Za bežných okolností by kontrolný mechanizmus a nastavené procesy v RTVS pravdepodobne zachytili chybové zúčtovanie koprodukčného vkladu a prišlo by k náprave bez nutnosti vrátenia finančných prostriedkov.RTVS však zdôrazňuje, že pochybenie bolo zdokumentované v 13 prípadoch z niekoľkých tisíc kontrolovaných účtovných dokladov. Zároveň sa dištancuje od zavádzajúcich tvrdení Čekovského a trvá na tom, že zistenia kontroly MK SR v RTVS nijakým spôsobom nedokazujú nehospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými od štátu ani nesprávne nastavenie interných kontrolných procesov.Čekovský zároveň na sociálnej sieti uviedol, že Rada RTVS by mala prehodnotiť svoje rozhodnutie z posledných dní, kedy priznali generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi odmenu vo výške 100 percent jeho platu.Ten je v súčasnosti tvorený štvornásobkom priemernej mzdy na Slovensku a tým pádom bude zarábať za prvý polrok tohto roka viac ako osemtisíc eur, čo je podľa Čekovského viac, ako má napríklad ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) či premiér Igor Matovič (OĽaNO).Odmeny priznáva Rada RTVS v zmysle zákona o RTVS, ktorý konštatuje, že súhrn jeho ročných odmien nesmie presiahnuť jeho ročnú mzdu a vymedzuje dôvody, pre ktoré sa odmena priznať nemôže.„Mne, ani členom Rady, nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by neumožňovali vyplatiť, respektíve by umožňovali krátiť odmeny generálnemu riaditeľovi," povedal predseda Rady RTVS Igor Gallo.