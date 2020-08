Zbor väzenskej stráže pripravuje žalobu, rozhodnutie Rady ÚVO nepovažuje za právoplatné

Podmienky splnili traja záujemcovia

ZVJS pripravuje žalobu

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nie je rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) právoplatné a zbor aktuálne pripravuje žalobu. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská ZVJS tak reaguje na rozhodnutie ÚVO, ktorý rozhodol, že ďalšia verejná súťaž s účasťou Bonulu bola netransparentná.Ide o zmluvu o vybudovaní bezpečnostného systému za viac ako 8,5 milióna eur, ktorú ZVJS uzavrel so spoločnosťou Vel Security v marci 2018. Táto spoločnosť bola v minulosti prepojená na druhého súťažiaceho – SBS Bonul Kacvinská v reakcii na rozhodnutie ÚVO priblížila, že ZVJS vyhlásilo v roku 2017 zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti na predmet „Vybudovanie integrovaného bezpečnostného systému“ postupom užšej súťaže. Ako ďalej uvádza, predmetná zákazka bola vyhlásená spôsobom bez obmedzenia počtu záujemcov, a neobsahovala ani požiadavku na konkrétny typ bezpečnostného systému, ktorým by došlo k obmedzeniu súťaže.V prvej fáze výberu záujemcov predložili podľa hovorkyne žiadosti o účasť štyria záujemcovia, z ktorých traja splnili všetky podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.Štvrtý záujemca nepredložil požadované potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami minimálne stupňa "Vyhradené", a to dokonca ani po dodatočnom požiadaní o jeho doplnenie.Ostatní traja záujemcovia boli vyzvaní na predloženie ponuky, pričom vyhodnotenie užšej súťaže prebehlo v plnom súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.Kacvinská dodala, že rozhodnutie Rady ÚVO nie je právoplatné a GR ZVJS aktuálne pripravuje žalobu.Upozornila tiež, že pred začatím preskúmavania úkonov kontrolovaného zo strany ÚVO podrobne skúmal proces zadávania zákazky aj Protimonopolný úrad Slovenskej republiky , pričom nezistil pochybenia.