Tvrdenie KDH o Budajovom klamstve je podľa envirorezortu bezdôvodné. O dotácii pre Vlčana sa vraj dozvedel inak

Vedel o dotácií

Pôsobenie vo firme

Monitorovanie skládky

12.5.2023 (SITA.sk) - Dosluhujúci minister životného prostredia Ján Budaj sa ohradzuje voči stanovisku Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) vo veci dotácie pre firmu dosluhujúceho ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana KDH tvrdí, že Budaj už vo februári vedel o spomínanej dotácií. Podľa nich to vyplýva zo zápisov a uznesení z 9. februára, keď sa uskutočnil Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Národnej rady SR Ako sa v tlačovej správe vyjadrilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR , minister Budaj na rokovanie výboru o skládke spoločnosti Reko Recycling ani nebol pozvaný. Tvrdenie KDH o tom, že Budaj klame, je bezdôvodné a ničím nepodložené, dodalo MŽP SR.MŽP ďalej uvádza, že rokovanie výboru o Vlčanovej skládke sa netýkalo žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, ale o dopade skládky na okolité prostredie.Okrem toho na rokovaní sa zistilo, že Vlčan pôsobí v spomínanej spoločnosti Reko Recycling. Zákon dovoľuje podnikanie politikov, pokiaľ nie sú konateľmi.Preto informácie z výboru neboli dôvodom, aby vyvolali reakciu envirorezortu alebo Budaja. Rezort životného prostredia je názoru, že stanovisko KDH chcelo vyvolať dojem, že pre škandál okolo Vlčana je podstatné, že sa na výbore odhalilo Vlčanovo spojenie so spoločnosťou a to, či sa o tomto dozvedel Budaj.„Toto vlastníctvo ministra Vlčana ale nebolo ani nelegálne, ani neetické. Minister Budaj nemal dôvod zaujímať sa o túto vec. Podstatné na rokovaní výboru bolo niečo iné, že tam neodznela informácia o ministrovej snahe získať dotáciu 1,4 mil. eur," spresnilo MŽP SR.Dodalo, že nie je pravdou, že by z obsahu rokovania niekto vedel, že sa Vlčan usiluje o dotáciu a už vôbec nie Budaj, ktorý tam nebol.„Minister Budaj sa prvýkrát o Vlčanovej dotácii dozvedel 21. apríla tohto roku z článku, ktorý uverejnil Odpady-portál.sk, a okamžite konal aj smerom k ministrovi Vlčanovi, aj smerom k premiérovi. Ešte v ten istý deň vyzval písomne Vlčana, aby od eurodotácie odstúpil. Zároveň nariadil rozsiahlu kontrolu nedokončeného procesu dotácie, ktorá sa v súčasnosti uskutočňuje. Od začiatku mája sa vecou Vlčanovej dotácie zaoberá aj Národná kriminálna agentúra,“ vysvetľuje envirorezort.Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiadalo od prezidentky Zuzany Čaputovej , aby odobrala poverenie ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi ( Demokrati ).„Práve 9. februára riešil výbor skládku firmy Reko recycling, ktorú na výbore zastupoval minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Na tomto zasadnutí bol prítomný aj generálny riaditeľ inšpekcie životného prostredia a poslanci oficiálne zaviazali Ministerstvo životného prostredia SR, aby monitorovalo skládku Vlčanovej firmy," uviedlo ešte 5. mája vo vyjadrení KDH.Budaj podľa nich klame alebo zavádza, ak tvrdí, že nevedel, že daná firma patrí Vlčanovi. „Končiaca vláda si z občanov Slovenska nemôže robiť dobrý deň. Toto nie je boj proti korupcii, ktorý nám sľubovala táto vláda pred viac ako 3 rokmi," uzatvoril predseda KDH Milan Majerský