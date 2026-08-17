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17. augusta 2026

Tvrdohlavý sup odmietol na Kréte opustiť krídlo lietadla, museli zasahovať hasiči


Tagy: Hasiči Kréta Lietadlo Vták

Nezvyčajný pasažier sa usadil na lietadle čakajúcom na odlet z letiska v Irakliu. Hasiči ho museli odstrániť, aby predišli možnému poškodeniu stroja. Neodbytného ...



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gettyimages 1494510485 1 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Nezvyčajný pasažier sa usadil na lietadle čakajúcom na odlet z letiska v Irakliu. Hasiči ho museli odstrániť, aby predišli možnému poškodeniu stroja.
 

Neodbytného supa, ktorý sa odmietal pohnúť z krídla lietadla pripraveného na odlet, museli v nedeľu večer na gréckom ostrove Kréta odchytiť hasiči. O incidente na letisku v Irakliu informoval v pondelok miestny denník Patris.

 

Hasičský zbor privolali po tom, čo sa veľký dravý vták usadil na krídle lietadla a odmietal z neho odletieť.

 

Hasiči v akcii

 

Hasičom sa ho napokon podarilo bezpečne odchytiť. Denník zverejnil fotografiu, na ktorej je sup zabalený v bunde, ktorú drží jeden z hasičov. Správa neuviedla, kam malo lietadlo namierené.

 

Prítomnosť vtáka na lietadle nebola iba kurióznou epizódou. Vtáky sa pri štarte alebo pristávaní môžu dostať do motorov lietadiel a v niektorých prípadoch spôsobiť vážne nehody.

 

Riziko je obzvlášť vysoké pri letiskách, ktoré sa nachádzajú v blízkosti oblastí s početnou populáciou vtáctva.

 

Vták v motore

 

Minulý týždeň americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB) informoval, že v motore lietadla spoločnosti Ryanair, pri ktorom sa 10. júla odlomila časť lopatky a rozbila okno kabíny, pričom cestujúceho čiastočne vysalo z lietadla, sa našli pozostatky vtáka.

 

Posádky lietadla počas predchádzajúcich 12 mesiacov nahlásili štyri prípady podozrenia na zrážku s vtákom. Následné kontroly pri údržbe však podľa NTSB neodhalili žiadne poškodenie.


 


Zdroj: SITA.sk - Tvrdohlavý sup odmietol na Kréte opustiť krídlo lietadla, museli zasahovať hasiči © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Kréta Lietadlo Vták
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