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17. augusta 2026
Asociácia slovenských nezávislých divadiel zaslala riaditeľovi Fondu na podporu umenia otvorený list
Tlmočila mu ním zásadný nesúhlas so zrušením podprogramu určeného na podporu celoročnej činnosti a aktivít nezávislých divadiel. Asociácia slovenských nezávislých divadiel (ASND) zaslala ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Tlmočila mu ním zásadný nesúhlas so zrušením podprogramu určeného na podporu celoročnej činnosti a aktivít nezávislých divadiel.
Asociácia slovenských nezávislých divadiel (ASND) zaslala riaditeľovi Fondu na podporu umenia (FPU) otvorený list. Tlmočila mu ním zásadný nesúhlas so zrušením podprogramu určeného na podporu celoročnej činnosti a aktivít nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a nezriaďovaných organizácií v rámci Fondu.
Ako sa uvádza v liste, žiadajú riaditeľa fondu najmä o verejné a transparentné vysvetlenie toho, aké odborné, koncepčné či analytické dôvody viedli k úplnému zrušeniu podpory nezriaďovaných divadiel. Zároveň chcú vysvetlenie toho, kedy a na základe akých podkladov bolo rozhodnutie prijaté a aká bola pre dotknutý sektor pripravená alternatíva.
„Toto rozhodnutie nepovažujeme za administratívnu úpravu, ale za priamu existenčnú hrozbu pre desiatky etablovaných kultúrnych subjektov a za krok, ktorý radikálne ochudobňuje kultúrnu ponuku pre občanov Slovenskej republiky,” uvádza ASND v liste.
Asociácia nezávislých divadiel poukázala na dáta z prieskumu, ktorý realizovala priamo medzi nezávislými divadelnými tvorcami. Sektor je podľa nich na pokraji kolapsu, pričom 75 percent divadiel v prieskume zhodnotilo dopad zmien vo Fonde na podporu umenia ako devastačný pre svoje fungovanie.
„Ani jeden subjekt neuviedol pozitívny vplyv. Viac ako 60 percent divadiel očakáva v roku 2026 radikálne obmedzenie činnosti. Sektor dnes prežíva len vďaka dočerpávaniu starých projektov, práci na dlh a extrémnemu sebavykorisťovaniu tvorcov bez nároku na honorár,” tvrdí ASND. Spomína aj trvalý zánik činností a odliv profesionálov, podľa jej dát takmer 40 percent divadiel už trvalo zrušilo vybrané aktivity.
„Boli sme svedkami ukončenia činnosti Divadla Petra Mankoveckého (DPM) – oceňovaného subjektu, ktorý dlhodobo spájal silný ročník hereckých osobností. Z kultúrnej mapy ďalej miznú vzdelávacie podujatia pre mládež, umelecké rezidencie aj reprízy inscenácií. Polovica divadiel označuje tieto straty za nevratné,” uvádza asociácia s tým, že nezávislú scénu opúšťajú špičkoví umelci a technický personál.
Finančné bremeno podľa ASND dopadá na diváka a regióny, bez dotačnej podpory z FPU by reálna cena lístka na nezávislé predstavenie musela stúpnuť na vyše 30 eur, čím by sa ale kultúra stala nedostupnou pre väčšinu ľudí.
Vytrácajú sa tiež zájazdové predstavenia nezávislých divadiel do menších obcí a málotriednych škôl, a teda sa obmedzuje kultúrny život v regiónoch bez stálej infraštruktúry. Asociácia spomína i tlak na komercionalizáciu na úkor kvality.
„Nezávislé divadlo nemôže z podstaty veci fungovať ako čistý komerčný produkt. Ak je tvorba podmienená výlučne trhovým ziskom, zaniká priestor na umelecký experiment, menšinové žánre a celospoločensky závažné témy. Divadlo a kultúra nie sú len doplnkom či luxusnou nadstavbou spoločnosti. Sú základným kameňom sociálnej súdržnosti, plurality, rozvoja empatie a kritického myslenia,” vraví ASND.
Slovensko tak podľa jej slov likvidáciou nezávislej scény prichádza o priestor, kde sa formujú nové talenty, nová dramaturgia a komunitné väzby. Na FPU asociácia smeruje viacero požiadaviek.
Žiada verejné odôvodnenie rozhodnutia, taktiež jeho prehodnotenie a obnovenie dotačného podprogramu pre podporu celoročnej činnosti a aktivít nezriaďovaných divadiel v rámci Fondu.
Požaduje aj návrat k plnej garancii odbornej nezávislosti komisií pri posudzovaní predložených projektov a iniciovanie odborného dialógu zo strany FPU s rezortom kultúry a ďalšími relevantnými rezortmi k systémovým riešeniam financovania kultúry.
„Vyzývame Vás, aby ste ako štatutár Fondu na podporu umenia bezodkladne odpovedali na vyššie uvedené otázky, iniciovali pracovné stretnutie so zástupcami ASND a otvorili priestor pre riešenie tejto hroziacej krízy. Žiadame zároveň dozornú komisiu FPU o preverenie vyššie spomínaných rozhodnutí Rady FPU,” uzavrela asociácia list adresovaný riaditeľovi FPU. Fond v súčasnosti vedie poverený riaditeľ František Kornaj.
Zdroj: SITA.sk - Asociácia slovenských nezávislých divadiel zaslala riaditeľovi Fondu na podporu umenia otvorený list © SITA Všetky práva vyhradené.
Asociácia slovenských nezávislých divadiel (ASND) zaslala riaditeľovi Fondu na podporu umenia (FPU) otvorený list. Tlmočila mu ním zásadný nesúhlas so zrušením podprogramu určeného na podporu celoročnej činnosti a aktivít nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a nezriaďovaných organizácií v rámci Fondu.
Transparentné vysvetlenie situácie
Ako sa uvádza v liste, žiadajú riaditeľa fondu najmä o verejné a transparentné vysvetlenie toho, aké odborné, koncepčné či analytické dôvody viedli k úplnému zrušeniu podpory nezriaďovaných divadiel. Zároveň chcú vysvetlenie toho, kedy a na základe akých podkladov bolo rozhodnutie prijaté a aká bola pre dotknutý sektor pripravená alternatíva.
„Toto rozhodnutie nepovažujeme za administratívnu úpravu, ale za priamu existenčnú hrozbu pre desiatky etablovaných kultúrnych subjektov a za krok, ktorý radikálne ochudobňuje kultúrnu ponuku pre občanov Slovenskej republiky,” uvádza ASND v liste.
Sektor na pokraji kolapsu
Asociácia nezávislých divadiel poukázala na dáta z prieskumu, ktorý realizovala priamo medzi nezávislými divadelnými tvorcami. Sektor je podľa nich na pokraji kolapsu, pričom 75 percent divadiel v prieskume zhodnotilo dopad zmien vo Fonde na podporu umenia ako devastačný pre svoje fungovanie.
„Ani jeden subjekt neuviedol pozitívny vplyv. Viac ako 60 percent divadiel očakáva v roku 2026 radikálne obmedzenie činnosti. Sektor dnes prežíva len vďaka dočerpávaniu starých projektov, práci na dlh a extrémnemu sebavykorisťovaniu tvorcov bez nároku na honorár,” tvrdí ASND. Spomína aj trvalý zánik činností a odliv profesionálov, podľa jej dát takmer 40 percent divadiel už trvalo zrušilo vybrané aktivity.
Finančné bremeno
„Boli sme svedkami ukončenia činnosti Divadla Petra Mankoveckého (DPM) – oceňovaného subjektu, ktorý dlhodobo spájal silný ročník hereckých osobností. Z kultúrnej mapy ďalej miznú vzdelávacie podujatia pre mládež, umelecké rezidencie aj reprízy inscenácií. Polovica divadiel označuje tieto straty za nevratné,” uvádza asociácia s tým, že nezávislú scénu opúšťajú špičkoví umelci a technický personál.
Finančné bremeno podľa ASND dopadá na diváka a regióny, bez dotačnej podpory z FPU by reálna cena lístka na nezávislé predstavenie musela stúpnuť na vyše 30 eur, čím by sa ale kultúra stala nedostupnou pre väčšinu ľudí.
Vytrácajú sa tiež zájazdové predstavenia nezávislých divadiel do menších obcí a málotriednych škôl, a teda sa obmedzuje kultúrny život v regiónoch bez stálej infraštruktúry. Asociácia spomína i tlak na komercionalizáciu na úkor kvality.
Verejné odôvodnenie rozhodnutia
„Nezávislé divadlo nemôže z podstaty veci fungovať ako čistý komerčný produkt. Ak je tvorba podmienená výlučne trhovým ziskom, zaniká priestor na umelecký experiment, menšinové žánre a celospoločensky závažné témy. Divadlo a kultúra nie sú len doplnkom či luxusnou nadstavbou spoločnosti. Sú základným kameňom sociálnej súdržnosti, plurality, rozvoja empatie a kritického myslenia,” vraví ASND.
Slovensko tak podľa jej slov likvidáciou nezávislej scény prichádza o priestor, kde sa formujú nové talenty, nová dramaturgia a komunitné väzby. Na FPU asociácia smeruje viacero požiadaviek.
Žiada verejné odôvodnenie rozhodnutia, taktiež jeho prehodnotenie a obnovenie dotačného podprogramu pre podporu celoročnej činnosti a aktivít nezriaďovaných divadiel v rámci Fondu.
Návrat k plnej garancii nezávislosti
Požaduje aj návrat k plnej garancii odbornej nezávislosti komisií pri posudzovaní predložených projektov a iniciovanie odborného dialógu zo strany FPU s rezortom kultúry a ďalšími relevantnými rezortmi k systémovým riešeniam financovania kultúry.
„Vyzývame Vás, aby ste ako štatutár Fondu na podporu umenia bezodkladne odpovedali na vyššie uvedené otázky, iniciovali pracovné stretnutie so zástupcami ASND a otvorili priestor pre riešenie tejto hroziacej krízy. Žiadame zároveň dozornú komisiu FPU o preverenie vyššie spomínaných rozhodnutí Rady FPU,” uzavrela asociácia list adresovaný riaditeľovi FPU. Fond v súčasnosti vedie poverený riaditeľ František Kornaj.
Zdroj: SITA.sk - Asociácia slovenských nezávislých divadiel zaslala riaditeľovi Fondu na podporu umenia otvorený list © SITA Všetky práva vyhradené.
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