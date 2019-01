Tvrdý brexit by Ford mohol stáť až 1 miliardu dolárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Detroit 24. januára (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie bez dohody by mohol americkú automobilku Ford vyjsť až okolo 1 miliardy USD (881,76 milióna eur). Uviedol to zdroj oboznámený s informáciami.Podľa interných kalkulácií automobilky, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, by ju tvrdý brexit mohol stáť od 500 miliónov do 1 miliardy USD. Záviselo by to od viacerých faktorov, uviedol zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.Británia plánuje opustiť Európsku úniu 29. marca. Keďže premiérke Therese Mayovej sa nepodarilo získať v britskom parlamente podporu pre jej dohodu o brexite, firmy sa stále viac obávajú, že brexit bude chaotický. Finančný riaditeľ Fordu Bob Shanks v stredu odmietol uviesť, aký by mohol byť vplyv prípadného tvrdého brexitu na financie firmy, dodal ale, že Ford sa na túto možnosť pripravuje.povedal Shanks.dodal.