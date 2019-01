ZSSK pozýva do „kupéčka“. Na veľtrhu cestovného ruchu predstavuje svoje novinky

Na známom veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR 2019 sa ZSSK odprezentuje 24.1. – 27.1. 2019



V stánku, ktorý vyzerá ako vlakový vozeň, sa dozviete viac o cestovaní, pracovných miestach aj o IT novinkách ZSSK



Od dnes 24. januára 2019 do nedele 27. januára 2019 sa v bratislavskej Inchebe otvárajú brány prestížneho veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR 2019. Svoje zastúpenie na ňom opäť bude mať aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).Stánok národného dopravcu návštevníci určite neprehliadnu. Aj tentoraz má podobu vlakového vozňa s kupé, v ktorom nechýbajú informačné obrazovky a sedadlá s čičmianskym vzorom. Ten je súčasťou dizajnu nových vozňov ZSSK. Vlani naša spoločnosť za stánok získala Cenu ITF SLOVAKIATOUR 2018 za inovatívnu a kreatívnu formu prezentácie.Počas veľtrhu vo "vozni" ZSSK radi privítame potenciálnych obchodných partnerov, ale aj budúcich kolegov. V stánku si možno zakúpiť cestovné doklady, cestovné poriadky a dozvedieť sa množstvo užitočných informácií o voľných pracovných miestach, regionálnej doprave, ale aj o novinkách z dielne ZSSK – modernom responzívnom e-shope, mobilnej aplikácii či o historicky prvom priamom spojení do švajčiarskeho Zürichu Railjet xpress, ktoré začalo premávať v decembri 2018.Minulý rok predstavila ZSSK na veľtrhu kampaň "Ideme vlakom", s ktorou odštartovala ročnú spoluprácu s členmi kapely S Hudbou Vesmírnou. Aj tentokrát má čo ponúknuť.hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour je najväčším svojho druhu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v strednej Európe. Každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú spoznávať krásy Slovenska, či cestovať do zahraničia.