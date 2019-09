Tvrdý brexit výrobcov šampanského neohrozí, Briti už majú dostať zásob

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Avize 15. septembra (TASR) - Nech by odchod Británie z Európskej únie bez dohody spôsobil ostrovnej krajine akékoľvek problémy, francúzski producenti šampanského by straty utrpieť nemali. Zhodli sa na tom viaceré francúzske firmy pôsobiace v oblasti produkcie a distribúcie jedného z najznámejších francúzskych produktov.Otrasy na britskej politickej scéne zvyšujú neistotu v súvislosti s odchodom Británie z EÚ. V súčasnosti nie je stále isté ako, kedy a dokonca či vôbec Británia z EÚ odíde. Zatiaľ je dátum stanovený na 31. októbra. Pre prípad tvrdého brexitu, teda odchodu bez dohody, si však výrobcovia šampanského už v ostrovnej krajine vytvorili dostatočné zásoby a sú presvedčení, že ani neriadený brexit obľúbenosť šampanského na Britských ostrovoch nezníži.povedal Pierre-Emmanuel Taittinger, prezident rovnomennej spoločnosti, v prejave na začiatku zberovej sezóny hrozna.vyhlásil. Ako dodal, omnoho väčším problémom než samotný brexit je skôr pokles kurzu libry oproti euru.Británia je najväčším exportným trhom pre producentov šampanského. Spojené štáty sú až na druhom mieste. Od minulého roka preto väčšina producentov výrazne zvyšovala dodávky na britský trh, aby boli na tvrdý brexit pripravení. Potvrdil to hovorca organizácie výrobcov šampanského CIVC Thibaut Le Mailloux.povedal.Organizácia nezverejnila, aké množstvo šampanského sa na Britské ostrovy presunulo. Niektorí však odhadujú, že v Británii je v súčasnosti šampanského dosť na stabilné zásobovanie trhu počas jedného roka. Ako dodali, počas Vianoc šampanské v obchodoch určite chýbať nebude.Do horšej situácie môže brexit dostať skôr menších výrobcov. Tí totiž môžu cítiť zvýšený tlak zo strany producentov lacnejších šumivých vín ako talianske prosecco, či španielska cava.