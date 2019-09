Budúcu sobotu je Svetový čistiaci deň, zapoja sa aj Slováci

ilustračná snímka Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - Slovensko sa budúcu sobotu (21. 9.) opäť pripojí k medzinárodnej iniciatíve, ktorej ambíciou je "upratať svet". V rámci iniciatívy World Cleanup Day (v preklade Svetový čistiaci deň) majú 21. septembra zbierať odpadky vo svojom okolí aj dobrovoľníci zo Slovenska. Organizátori dúfajú, že ich bude aspoň 10.000.myslí si koordinátorka podujatia Veronika Repiská. Zdôrazňuje tiež, že Svetový čistiaci deň nie je iba o upratovaní, ale aj o komunite. Po celom svete sa do neho podľa nej zapájajú, starí, mladí, bohatí, chudobní, mobilní aj imobilní. "dodáva.Príbeh Svetového čistiaceho dňa začal podľa koordinátorky v roku 2008 v Estónsku. Vtedy ešte národné hnutie Let's Do It usporiadalo udalosť, na ktorej sa zúčastnilo 50.000 obyvateľov. Postupne sa zapojilo ďalších 156 krajín. Na Slovensku pôjde o druhý ročník podujatia. Počas prvého ročníka sa podarilo zapojiť 24 miest a obcí a v nich zaktivizovať 550 dobrovoľníkov.