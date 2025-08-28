|
Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
Archív správ
Denník - Správy
28. augusta 2025
Tvrdý odkaz Szijjártóvi od ukrajinského veliteľa maďarskej národnosti zo Zakarpatia
Maďarsko zakázalo vstup na svoje územie ukrajinskému veliteľovi maďarskej národnosti pre útoky na ropovod Družba v Rusku. Maďarský minister zahraničných vecí
28.8.2025 (SITA.sk) - Maďarsko zakázalo vstup na svoje územie ukrajinskému veliteľovi maďarskej národnosti pre útoky na ropovod Družba v Rusku.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uviedol, že jeho krajina vydáva zákaz vstupu pre ukrajinského „veliteľa vojenskej jednotky, ktorá vykonala nedávne mimoriadne závažné útoky na ropovod Družba“. „Toto bol útok na maďarskú suverenitu, ktorý ohrozil našu energetickú bezpečnosť,“ uverejnil Szijjártó na sieti X.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krok Budapešti odsúdil a na sieti X uviedol, že tento zákaz vstupu „môže vyvolať len pobúrenie“. Szijjártó o zákaze informoval po tom, ako ruský útok na Kyjev zabil najmenej 19 ľudí vrátane štyroch detí.
„Aká nehanebnosť toto zverejniť po brutálnom útoku teroristického štátu,“ reagoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na oznámenie svojho maďarského partnera. „Péter, ak je pre teba ruský ropovod dôležitejší ako ukrajinské deti, ktoré dnes ráno zabilo Rusko, je to morálny úpadok,“ napísal.
Veliteľ ukrajinskej vojenskej jednotky maďarskej národnosti pochádzajúci zo Zakarpatia Robert Brovdi na Telegrame na oznámenie šéfa maďarskej diplomacie odpovedal „tvoje ruky sú pokryté ukrajinskou krvou".
Zdroj: SITA.sk - Tvrdý odkaz Szijjártóvi od ukrajinského veliteľa maďarskej národnosti zo Zakarpatia © SITA Všetky práva vyhradené.
