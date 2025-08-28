Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

28. augusta 2025

Začal sa Bardejovský jarmok, prináša stovky stánkarov aj dopravné obmedzenia


V meste Bardejov sa vo štvrtok začal 672. historický a 52. novodobý Bardejovský jarmok. Jeden z najväčších a zároveň najstarších jarmokov na Slovensku potrvá do nedele 31. augusta. Počas štyroch dní ponúka ...



gettyimages 1145600660 676x451 28.8.2025 (SITA.sk) - V meste Bardejov sa vo štvrtok začal 672. historický a 52. novodobý Bardejovský jarmok. Jeden z najväčších a zároveň najstarších jarmokov na Slovensku potrvá do nedele 31. augusta. Počas štyroch dní ponúka jarmočné podujatie bohatý kultúrny program s atraktívnymi umelcami, ale aj sprievodné podujatia, viac ako 300 stánkov s rozličným tovarom či službami a takmer 80 zábavných zariadení a lunaparkov. Akcia si zároveň vyžiada viaceré dopravné obmedzenia.


Na ploche 4 800 metrov štvorcových sa v Bardejove predstavia trhovníci so širokou ponukou spotrebného tovaru, remeselníci s vlastnými výrobkami a ukážkami tradičnej výroby, ako aj stánkari s jarmočnými špecialitami a občerstvením.

Remeselníci majú svoje tradičné miesto v Uličke remesiel na Radničnom námestí, zatiaľ čo v priľahlých uliciach je priestor pre trhovníkov s pestrou ponukou výrobkov. K dispozícii je 306 komerčných stánkov, vrátane 166 stánkov so spotrebným tovarom, 39 stánkov pohostinských a občerstvovacích služieb a 101 stánkov s potravinami. Pre deti je pripravených takmer 80 rôznych atrakcií. V športovej hale Mier sa uskutoční výstava nábytku a pred športovou halou autosalón.

Súčasťou jarmoku je aj kultúrny program na Radničnom námestí s pestrou ponukou hudobných žánrov pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Slávnostný ceremoniál otvorenia tohtoročného Bardejovského jarmoku bol naplánovaný na štvrtok 28. augusta o 17:00 na Radničnom námestí. Ťahákmi programu sú vo štvrtok vystúpenia Kandráčovcov, skupiny No Name a Majka Spirita, v piatok vystúpia kapely Smola a hrušky a BDHS. Headlinermi sobotného večera budú Hex a Sima, vystúpi aj Lina Mayer a jarmok vyvrcholí v nedeľu koncertom Petra Nagya a skupiny Indigo.

Z dôvodu konania 52. ročníka Bardejovského jarmoku platia v meste viaceré opravné obmedzenia. Do pondelka 1. septembra do 14:00 je plne uzavretá ulica Dlhý rad, čiastočne sú uzavreté ulice Štefánikova, Jiráskova, Hviezdoslavova, Kellerova, Partizánska, Na Hradbách a Radničné námestie. Ulica Komenského bude uzavretá až do pondelkovej 22. hodiny. Náhradná obchádzková trasa je vyznačená dočasnými dopravnými značkami. Obmedzenia sa dotknú aj regionálnej a mestskej autobusovej dopravy.


Zdroj: SITA.sk - Začal sa Bardejovský jarmok, prináša stovky stánkarov aj dopravné obmedzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

