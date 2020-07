Twitter podnikol opatrenia proti rasizmu, prestane používať programovacie termíny s rasistickým podtónom

Twitter nahradí niektoré výrazy

Opatrenia spoločností proti rasizmu

3.7.2020 - Sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter prestane vo svojom programovacom jazyku využívať termíny s rasistickým podtónom. Výrazy ako master (pán), slave (otrok) či blacklist (čierna listina) chce nahradiť inkluzívnejšími termínmi. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Vo štvrtok technické oddelenie Twitteru v príspevku na platforme uviedlo sériu slov, od ktorých používania sa chce dištancovať "v prospech inkluzívnejšieho jazyka".Termín whitelist chce napríklad nahradiť výrazom allowlist (allow v preklade znamená povoliť) a master a slave by mali nahradiť leader a follower (vodca a nasledovateľ).Master v programovacom jazyku odkazuje na hlavnú verziu kódu, ktorý kontroluje kópie - slaves. Všetky spomínané slová sa často používajú v programovacích kódoch, ktoré vznikli pred desiatkami rokov, pripomína spravodajský portál BBC. Podľa odborníkov by ich nahradenie mohlo trvať mesiace a stáť milióny dolárov.Mnoho spoločností po smrti Afroameričana Georgea Floyda v rukách minneapoliskej polície podniklo opatrenia proti rasizmu a rasovej stereotypizácii.Podobne ako Twitter zakročili napríklad banka JPMorgan či najväčšia webstránka pre vývojárov GitHub, ktorá pracuje na zmene termínu master. Projekt Googlu Chromium a operačný systém Android tiež vyzvali vývojárov, aby sa vyhli používaniu termínov blacklist a whitelist.