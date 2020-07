Keď sa Betty s Covid-19 zhoršil zdravotný stav, následne sa pohoršilo aj Curtisovi. Boli manželmi 53 rokov (video)

Posledné chvíle strávili spolu

Netuší, kde sa mohli nakaziť koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.7.2020 - V texaskej nemocnici zomreli niekoľko minút po sebe na COVID-19 Betty a Curtis Tarpleyovci, ktorí boli zosobášení 53 rokov. Dvojica chodila na rovnakú strednú školu v Illinois, ako dospelí sa do seba zaľúbili v Kalifornii, vzali sa a vychovali spolu dve deti. Zomreli 18. júna, pričom posledné chvíle života strávili spolu, držiac sa za ruky. Pre CNN to uviedol ich syn Tim Tarpley.Jeho matka mala 80 rokov a niekoľko dní sa cítila byť chorá. Odviezol ju do nemocnice, kde jej diagnostikovali COVID-19. Hospitalizovali ju 9. júna a jej 79-ročného manžela o dva dni neskôr. Päťdesiatdvaročný syn povedal, že otec ležal na jednotke intenzívnej starostlivosti a mal sa dobre.Zdravotné sestry mu pomohli dostať sa na izbu k manželke, aby mohli byť spolu. Stav seniorky sa však zhoršil a nechala si zavolať obidve deti, aby im oznámila, že je "pripravená odísť". Deti o stave matky informovali aj otca, ktorému sa následne takisto pohoršilo.Tarpley uviedol, že zdravotníci umožnili manželom, aby posledné chvíle strávili spolu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Zdravotná sestra povedala Curtisovi, že na izbu previezli jeho manželku.Muž sa snažil na Betty pozrieť, no bol už príliš slabý. "Vedel, čo sme mu povedali. Vedel, že tam bola," uviedol zdravotník Blake Throne, ktorý potom položil ženinu ruku na Curtisovu."Poznali sa navzájom tak dobre, že medzi sebou mohli komunikovať bez slov," dodal ich syn. Betty o 20 minút neskôr zomrela a jej manžel ju nasledoval po približne 45 minútach.Muž nevie, kde sa jeho rodičia nakazili novým koronavírusom. Objasnil, že od marca strávili väčšinu času doma, kde ich občas prišiel skontrolovať. Teraz musí ísť do karantény aj syn, keďže vírus zistili aj uňho.