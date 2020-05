Tyčinka Deli je s nami už 40 rokov

A čo teraz? Teraz si dáme DELI

5.5.2020 (Webnoviny.sk) -"Pred 40 rokmi sa zrodila legenda. Nielen, že je Deli jediná tyčinka v našom portfóliu, ktorá bola vytvorená priamo na mieru československému trhu, ale tiež ako jediná zažila hneď niekoľko návratov. Deli si spotrebitelia doslova vybojovali naspäť. Naša spoločnosť sa v dobrej viere niekoľkokrát snažila jej podobu aj príchuť upraviť a prispôsobiť ju tak novým trendom zo zahraničia. Po čase sa ale vždy ukázalo, že ju spotrebitelia chcú presne takú, akou bola od svojho vzniku," hovorí Martin Jiruška, Brand manažér značky Deli.V roku 1980 boli na československý trh uvedené hneď tri varianty. K orieškovej, čokoládovej a s hrozienkovou náplňou sa neskôr pridali ďalšie dve, napríklad veľmi obľúbená pistáciová. Značnú popularitu dosiahla Deli už od svojho zrodu, a to aj vďaka tomu, že na trhu nemala prakticky žiadnu konkurenciu. Zaujímavosťou je, že spotrebitelia boli takmer vždy výhradnými konzumentmi iba jednej z piatich variantov, ktorej už potom zostali verní.O niekoľko rokov neskôr sa výroba tyčinky presunula pod značku Orion. Tá spoločne s Deli v roku 1992 prešla pod krídla spoločnosti Nestlé. O rok neskôr bola na trh uvedený variant Deli Super, ktorý bol väčší a mal odlišnú chuť i obal. Uvedením Deli Super spoločnosť Nestlé reagovala na vstup nových konkurenčných značiek na náš trh. Postupne sa Deli Super mala stať hlavnou tyčinkou značky Deli. Nový variant však u spotrebiteľov nezískala dostatočnú popularitu a jej predaje postupne klesali. V reakcii na danú situáciu bola pôvodná Deli znovu zaradená do výroby. Následne prebehlo niekoľko vĺn masových marketingových kampaní, ktoré mali za cieľ opäť zvýšiť popularitu značky.Dnes sú tyčinky Deli stabilnou súčasťou portfólia Nestlé. Spoločnosť v súlade s aktuálnymi trendmi neustále prichádza s inovovanými receptúrami a novými príchuťami. Pred časom bola na trh uvedená novinka Deli proteín s vysokým obsahom bielkovín. Dostupná je vo variante Lieskový oriešok v čokoláde, Kakao v čokoláde a Marhuľa v čokoláde. Tyčinka kombinuje lahodnú chuť s dostatočným množstvom proteínu (20%), je bohatá na vlákninu, neobsahuje lepok, a navyše je zaliata horkou čokoládou Orion. Na pultoch predajní je od októbra minulého roka.Celý príbeh československej tyčinky bol od začiatku sprevádzaný značnou marketingovou komunikáciou. Od čias, čo sa značka stala súčasťou portfólia Nestlé, vznikli legendárne reklamy, ktoré si spotrebitelia s tyčinkou spájajú dodnes. Jednou z nich je aj reklama s hercom Jiřím Srstkom z roku 1999 so sloganom "Deli je späť" alebo dnes už legendárnej série reklám so sloganom "A čo teraz? Teraz si dáme Deli".Informačný servis