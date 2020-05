Mestá a obce vítajú otváranie terás bez dane, ale povolenie neudelia automaticky

Opatrenie už zaviedli

5.5.2020 - Únia miest Slovenska (ÚMS) aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) podporujú otváranie terás reštaurácií a barov bez nutnosti úhrady dane za užívanie verejného priestranstva. Zástupcovia združení to potvrdili v rozhovore pre agentúru SITA. K takémuto spôsobu užívania terás vyzval mestá a obce premiér Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovej konferencii v pondelok 4. mája.Z reakcií miest a obcí vyplýva, že samosprávy sú myšlienke naklonené a niektoré túto možnosť aj využívajú. ZMOS aj ÚMS upozorňujú, že každá prevádzka, ktorá bude mať záujem o otvorenie terasy na verejnom priestranstve, bude potrebovať povolenie od príslušného mesta alebo obce. Povolenie im však nebude udeľované automaticky.„V mnohých mestách vrátane Trenčína už opatrenie o odpustení poplatku za záber verejného priestranstva, teda terasy, zaviedli. S požiadavkou pána premiéra nebudeme mať problém, aj keď treba pripomenúť, že každý, kto bude chcieť mať terasu, bude musieť podľa cestného zákona o takýto záber verejného priestranstva požiadať,“ povedal pre agentúru SITA prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.Ako ďalej vysvetlil, mesto ako cestný správny orgán musí povolenie na otvorenie terasy vyhodnotiť, aby sa nestalo, že takýto záber napríklad znemožní alebo sťaží prechod chodcov alebo bezpečnostných a záchranných zložiek cez dané územie. „Ak splnia tieto podmienky, nevidím v tom problém,“ dodal Rybníček.Rovnaký postoj k otváraniu letných terás deklaruje aj ZMOS. Kritérií udeľovania povolení pre otvorenie letných terás je podľa ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS-u Michala Kaliňáka viacero.„Nesúvisí to len s daňou za užívanie verejného priestranstva, ale aj architektonickým vzhľadom blízkeho okolia. Pri schvaľovaní žiadostí o prevádzku letných sedení sa tiež prihliada na to, aby takáto sezónna prevádzka neprekážala užívaniu územia, peších zón, chodníkov, pohybu chodcov, zásobovaniu, čisteniu verejných priestranstiev a tiež odvozu odpadu,“ povedal Kaliňák.Skúsenosti z minulosti podľa neho viedli mnohé samosprávy k tomu, aby daň za užívanie verejného priestranstva bola prevádzkovateľmi dočasných prevádzok uhradená vopred.Kaliňák očakáva, že samosprávy budú po aktuálnom rozhodnutí zohľadňovať aj potrebu prevádzok a ich rozšírenie o letné sedenia s prípadným znížením či odpustením dane za záber verejného priestranstva. „Tu je však potrebné dodať, že takéto sedenia nemôžu byť umiestnené automaticky a všade,“ dodal.Vláda oznámila urýchlenie otvárania prevádzok na tlačovej konferencii v pondelok 4. mája. Vďaka nízkym prírastkom počtu nakazených novým koronavírusom Slovensko spustí naraz druhú aj tretiu fázu uvoľňovania preventívnych opatrení.Od stredy 6. mája budú otvorené napríklad kaderníctva, ubytovacie zariadenia, terasy reštaurácií, obchody bez obmedzenia rozlohy, pedikúry, manikúry, kozmetiky či soláriá.Fungovať môžu podľa podmienok taxi služby, bohoslužby a tiež sa môžu konať svadby. Sprístupnené môžu byť vonkajšie turistické atrakcie či suché procedúry v rámci rehabilitačných služieb. Otvorené budú tiež múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.