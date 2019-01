Typy reproduktorov a ich vlastnosti Foto: necenzurovane.sk Foto: necenzurovane.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (OTS) - Zvoliť si vhodný typ samo osebe určite nestačí, mali by ste poznať pojmy ako je výkon, príkon či impedancia. V súvislosti s tým, by ste mali poznať tiež ideálne hodnoty týchto kritérií a chápať, čo pre vás znamenajú v praxi.Podľa konštrukcie a vlastností delíme reproduktory na:menšie, vhodné pre umiestnenie na stôl alebo na poličku vedľa televízora či počítača.takzvané vežové, vhodné pre ozvučenie väčších priestorov.niekedy nazývané tiež bezdrôtové, pripájajú sa pomocou Bluetooth.Hlavnou prednosťou regálových reproduktorov sú menšie rozmery. Vďaka tomu sa vám pohodlne vojdú vedľa televízora alebo počítača. Na druhej stránke, vzhľadom k malej ozvučnici, je dobré ich umiestniť do vyšších polôh – na stojan, na stenu, alebo napríklad na policu či stôl.Stĺpové reproduktory sú, čo sa týka vyprodukovaného zvuku, výrazne kvalitnejšie ako reproduktory regálové. Majú vysokú ozvučnicu, preto je vhodné ich umiestniť na podlahu, alebo napríklad na nízky stolček či skrinku. Sú vhodné aj do väčších priestorov. Nie sú také skladné, ale zato pokrývajú široké pásmo frekvencií zvukov, preto majú aj veľmi dobré podanie basov.V prípade bezdrôtových reproduktorov ide o zariadenia, obľúbené hlavne u mladšej generácie. Umožňujú púšťať si napríklad hudbu bez toho, že by ste museli zariadenie, z ktorého zvuk prehrávate, k reproduktoru pripojiť káblom. To je výhodné napríklad na cestách alebo na party. Navyše sú tieto reproduktory ľahké, kompaktné a ľahko prenosné.Udávajú, v akom rozsahu reproduktor produkuje zvuky. Bezprostredne tento parameter ovplyvňuje kvalitu zvuku a podľa nej môžeme rozdeliť reproduktory do dvoch typov:poradia si s dvomi pásmami, v tomto prípade chýbajú nižšie zvukové oktávy. Stredné pásmo je síce veľmi dobré, ale nízke frekvencie budú skreslené.zahrnú kompletne všetky tri pásma, basové, stredné aj vysoké, nižšie oktávy nevynímajúc. Zvyšuje to kvalitu vystupujúceho zvuku, zároveň sa ale nedá jednotlivé pásma oddeliť a rozfrázovať.Jednou z veľmi dôležitých charakteristík každého reproduktoru je jeho výkon.zodpovedá polovici maximálneho možného výkonu. Tento výkon reproduktor môže dosahovať dlhodobo bez toho, aby hrozilo jeho poškodenie.ide o najvyšší možný výkon, akého je reproduktor schopný dosiahnuť. Spravidla ho ale dosahuje len krátkodobo a pri takto vysokom zaťažení dlhšom než niekoľko sekúnd, by došlo k poškodeniu reproduktora.Výkon sa udáva vo wattoch a priemer sa pohybuje zhruba od 20 do 200 W. Malé, prenosné reproduktory, sa z hľadiska výkonu pohybujú zhruba medzi desiatimi a tridsiatimi wattmi. Regálové reproduktory sú schopné dosiahnuť výkonu zhruba okolo sto wattov, stĺpové reproduktory sa môžu dostať aj na viac ako dvesto wattov.Ide o hodnotu úzko súvisiacu s pretekajúcim elektrickým prúdom. Ovplyvňuje takto celkovú hlasitosť aj skreslenie produkovaného zvuku. Z hľadiska fyziky ide o zdanlivý odpor súčiastky v obvode, a tiež fázový posun napätia. Udáva sa v ohmoch, značených gréckym písmenom Ω a bežne sa stretnete s hodnotou v rozmedzí 2 až 16. Ak by impedancia reproduktoru bola väčšia, bude to znamenať zníženie výkonu. Naopak, ak by bola väčšia impedancia zosilňovača, hrozí v krajnom prípade aj zničenie reproduktoru, čo asi nikto z nás nechce.Pri kúpe si dobre rozmyslite, koľko chcete do reproduktorov investovať a čo od nich očakávate. Po tom stačí už vybrať len správny typ a riadiť sa parametrami. Na webe vám môžu pomôcť aj mnohé recenzie a testy.