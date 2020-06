Týranie zvierat bude riešiť špecializovaný tím, liberáli z SaS pripravujú aj novelu trestného zákona

Silná podpora vo vládnej koalícii

23.6.2020 - Vládna strana Sloboda a solidarita (SaS) navrhuje sprísnenie trestných sadzieb pre páchateľov týrania zvierat. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámili predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová a poslankyňa Alexandra Pivková (Za ľudí) za účasti Anny Paľovovej (SaS) a Zuzany Stanovej z občianskeho združenia Zvierací ombudsman.SaS pripravila novelu trestného zákona, ktorá má sprísniť tresty za týranie zvierat a zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb za týranie zvierat.Pripravovaná novela zákona má podľa Zemanovej silnú podporu vo vládnej koalícií aj ministerstva vnútra a rezortu spravodlivosti. „Princípom tejto novely je, že trestné činy týrania zvierat bude odteraz riešiť špecializovaný vyšetrovací tím, ktorý bude na tento typ trestných činov zvlášť vyškolený,“ povedala Zemanová.V súčasnosti tieto trestné činy vyšetrujú bežní príslušníci polície, ktorí sú podľa Zemanovej zahltený aj inou agendou, v dôsledku čoho sa nestíhajú trestným činom týrania zvierat naplno venovať.Predsedníčka poslaneckého klubu SaS uviedla, že novelou trestného zákona boj proti týraniu zvierat nekončí a v budúcnosti sa plánujú venovať aj problematike nelegálnych množiarní psov.Pivková považuje súčasnú mieru trestania týrania zvierat za nedostatočnú. Za posledných sedem rokov sa totiž za tieto skutky dostalo do väzenie celkovo šesť ľudí a za zanedbanie starostlivosti o zviera nebol odsúdený nikto. Týranie zvierat je podľa poslankyne na Slovensku tolerované, čo považuje za neprípustné.„Je nemysliteľné, aby sme sa stretávali s prípadmi, keď niekto zavlečie psa do lesa, kde ho nechá priviazaného a opusteného čakať na smrť. Je nemysliteľné, aby sme sa stretávali s prípadmi topenia šteniat či brutálneho týrania, ktoré si majitelia z roztopaše nahrávajú na svoje mobilné telefóny,“ povedala Pivková.Za neprijateľné považuje aj vyhodenie zvieraťa na ulicu napríklad po Vianociach. Medzi časté prípady týrania považuje aj nechávanie psov v rozhorúčených autách, permanentné držanie psov na reťaziach, ktorým sa obojok začne zarezávať do kože a zrastať s ňou, či zvieratá chované bez prístrešku, a teda možnosti schovať sa pred nepriaznivým počasím.Podľa Stanovej zo združenia Zvierací ombudsman existuje predpoklad, že páchateľ, ktorý dokáže týrať zviera sa k rovnakému činu môže za „zatvorenými dverami“ uchýliť aj pri ľuďoch. Je preto presvedčená, že väčšie miera trestania trýzniteľov zvierat bude aj službou vo verejnom záujme ochrany ľudí.Poslankyne dodali, že cieľom novely zákona bude aj efektívnejšia pomoc týraným zvieratám v teréne. V budúcnosti plánujú pripraviť aj samostatnú legislatívu na ochranu zvierat a „posvietiť“ si chcú aj na boj proti nelegálnym množiarňam psov a zákon proti držaniu zvierat na reťazi.Podľa Silvie Čaňovej zo Slobody zvierat je Slovensko najväčším producentom nelegálne množených zvierat spomedzi členských krajín EÚ.