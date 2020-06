Strana Spolu považuje za plagiátora aj Borisa Kollára, diplomovku mal okopírovať od školiteľa

Kollár iba pozmenil slová

Skopírované texty z portálu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2020 - Plagiátom je aj diplomová práca súčasného predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina). Na tlačovej konferencii to uviedol predseda mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia Juraj Hipš.Diplomová práca na tému „Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc“, ktorú Kollár písal ako študent Stredoeurópskej vysokej školy (SEVSS) v Skalici, podľa Hipša nespĺňa parametre diplomovej práce. Polovicu z nej mal Kollár okopírovať a to dokonca od svojho školiteľa Jozefa Minďaša, ktorý je riaditeľom SEVS v Skalici.Hipš podotkol, že nerozumie tomu, ako je možné, že si Kollárov školiteľ nevšimol, že okopíroval celé pasáže textu a neuviedol zdroj. Kollár údajne iba zmenil niektoré slová v pasážach tak, aby práca prešla cez systém kontroly originality záverečných prác, ktorý v diplomovej práci predsedu parlamentu nakoniec našiel približne 24 percentnú zhodu.Podľa Hipša Kollár používal aj texty, ktoré skopíroval z portálu regionkysuce.sk. Vďaka tomu sa do jeho diplomovej práce dostali úryvky ako: „Pozývame vás do kraja drotárov, oblých kopcov, čarovných zákutí a horských kaplniek,“ alebo „Môžete si vychutnať skvelú zábavu na atrakciách ako sú bobová dráha, patriaca medzi najdlhšie v celej Európe, aquazorbing, karolšus, lukostreľba, zjazd na lane, trampolíny, kolobežky alebo zjazdy na bicykli“.„Dostávame sa opäť k tomu, čo sme tu mali pred voľbami, že predseda parlamentu je plagiátor. Táto práca iba ukazuje, v akom stave je naše školstvo. Keď sa mal odvolávať predseda parlamentu Andrej Danko, Sme rodina odkázala Andrejovi Dankovi, aby sa postavil pravde, aj keď je to nepríjemné. Strana zároveň uviedla, že politici by mali ísť občanom príkladom a nemôžeme sa pri podobných prípadoch diviť, kam smeruje naša krajina a dôvera v politiku,“ pripomenul Hipš list hnutia Sme rodina zo 6. novembra 2018, kedy čelil v NR SR Andrej Danko odvolávaniu.