Týranie zvierat v marginalizovaných rómskych komunitách je problém, Zvierací ombudsman učí deti k empatii

Iniciatíva má úspechy

27.11.2022 (Webnoviny.sk) - Preventívne pôsobiť proti týraniu zvierat je cieľom vzdelávacieho projektu Detský zvierací ombudsman. Pracovníci tejto iniciatívy učia deti priamo v rómskych komunitách empatii k zvieratám. Stretávajú sa s deťmi na základných školách po celom Slovensku a cestujú priamo do marginalizovaných oblastí.„Komunitní pracovníci s nami počas celého roka pracujú na aktivitách, ktoré smerujú k lepším podmienkam nielen pre zvieratá, ale aj pre všetkých obyvateľov,“ uviedla Katarína Schneiderová zo Zvieracieho ombudsmana.Ako podotkla, týranie zvierat v marginalizovaných oblastiach na východe Slovenska je dlhoročný a veľmi komplexný problém. Deti žijúce v komunitách nie vždy nachádzajú správne vzory správania sa u rodičov a empatia k zvieratám nie je automatická.Jediným legitímnym spôsobom, ako zmeniť správanie u malých detí, je vzdelávanie k empatii a pochopeniu zvierat ako cítiacich bytostí, čomu sa iniciatíva Zvierací ombudsman venuje už piaty rok.„Je veľmi dôležité, aby sme na tému ochrany zvierat s deťmi hovorili a naučili ich, ako správne zareagovať, keď vidia, že spolužiaci či kamaráti ubližujú zvieratám a že nie je vôbec správne sa k nim pridať, práve naopak. Momentálne v spoločnosti panuje pri určitých témach pomerne veľká miera polarizácie a nedostatok empatie, nielen vo vzťahu k zvieratám,“ poukázala Schneiderová.Ako ďalej dodala, v spoločnosti sa v poslednom čase stále častejšie objavujú rôzne nenávistné prejavy. „My veríme, že vzdelávaním môžeme dosiahnuť zmenu. Treba však počítať s tým, že bude trvať dlho,“ podotkla.Témy „deti a zvieratá“ patria k najobľúbenejším príspevkom na sociálnych sieťach, ktoré vzbudzujú pozitívne emócie.Ak je však v príspevku rómske dieťa, ktoré navyše nevhodne zaobchádza so psom alebo mačkou, stáva sa na internete terčom nenávistných, až extrémistických prejavov.Prejavy diskriminácie a vyzývanie k násiliu voči rómskym deťom a celej rómskej komunite sa deje niekoľko rokov, no v poslednom čase sa stáva fenomén násilia na sociálnych sieťach nekontrolovateľným, upozorňuje Zvierací ombudsman.Agentúra Katedra Komunikácie a iniciatíva Zvierací ombudsman sa spoločne pozreli na problematiku negatívnych reakcií v online priestore. Analýza odhalila, že polovica všetkých komentárov v sebe nesie určitú formu nenávisti voči rómskej komunite, najmä deťom.Zo všetkých komentárov pod internetovými článkami v období rokov 2011 - 2021 bolo nenávistných či rasistických až 40,88 percenta. Z komentárov facebookových článkov za obdobie rokov 2018 – 2021 bolo nenávistných, rasistických alebo aj s motívom zabitia 49,47 percenta.„Analyzované dáta svedčia o tom, že máme narastajúci problém, ktorý sa nerieši, a v súčasnej dobe je jedným z dominantných v eskalácii napätia a agresie voči rómskej komunite. Agresia sa stala celospoločenským problémom a musí byť predmetom verejného záujmu,“ upozorňuje iniciatíva Zvierací ombudsman.Zároveň zdôrazňuje, že riešením problému určite nie je nenávisť voči rómskym deťom, ale ich vzdelávanie s cieľom dosiahnuť postupnú zmenu správania.Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2013 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien.Zvieraciemu ombudsmanovi sa dvakrát podarilo zmeniť Trestný zákon, presadiť ochranu zvierat do školského vzdelávacieho programu či nájsť domov stovkám zvierat cez adopčné podujatie Nájdite sa! so zvieratkom z útulku.Jednou z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana bola novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Členovia Zvieracieho ombudsmana už v roku 2011 presadili sprísnenie prvých trestov za týranie zvierat.V roku 2018 patril Zvierací ombudsman medzi tvorcov novely zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej už zviera nie je vecou.