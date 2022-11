Nemáme ponožky, trenírky ani lekárov, skritizoval Sluckij ruskú armádu. Vojaci si niektoré veci musia zháňať sami

Nedostatok lekárov

Najväčší štát

27.11.2022 - Popredný ruský nacionalistický politik Leonid Sluckij uviedol, že ruská armáda okrem mnohých iných problémov nemá ani primeraný počet lekárov. Povedal to na sobotňajšom stretnutí s matkami vojakov zmobilizovaných do boja na Ukrajine.Komentáre Sluckého, lídra populistickej Liberálnodemokratickej strany Ruska a predsedu výboru pre zahraničné vzťahy v dolnej komore parlamentu, boli nezvyčajným verejným priznaním problémov v armáde, ktorá na bojisku utrpela sériu neúspechov.„Vo vojenských jednotkách nie je dostatok lekárov, to hovorí každý. Nemôžem povedať, že vôbec neexistujú, ale prakticky ich tam nevidieť,“ povedal Sluckij na stretnutí v Petrohrade.Na jeho slová nadviazala jedna z matiek, ktorá povedala, že od svojho syna počula, že ruské jednotky sú nedostatočne vybavené a niektoré veci si vojaci musia zháňať sami.Sluckij, silný zástanca ruského boja na Ukrajine, povedal, že sa obráti na ministerstvo obrany, aby s ním prediskutoval problémy, ktorým čelia vojaci na Ukrajine.„Musíme pochopiť, že nás sleduje celý svet. Sme najväčší štát a keď nemáme ponožky, trenírky, lekárov, inteligenciu, komunikáciu, alebo sa jednoducho nestaráme o naše deti, vynárajú sa otázky, na ktoré sa bude veľmi ťažko odpovedať,“ skonštatoval Sluckij na podobnom stretnutí, aké deň predtým absolvoval i ruský vodca Vladimir Putin.