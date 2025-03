Týždeň doma, týždeň v škôlke – koľko ochorení je u dieťaťa ešte v poriadku a kedy už treba navštíviť lekára?

Ako teda zlepšiť imunitu svojho dieťaťa? Tu je 6 zlepšovákov!

1. Vyvážená strava a vitamíny

2. Umývanie rúk

3. Pobyt vonku za každého počasia

4. Dostatočne dlhý spánok

5. Do škôlky až po vymiznutí prejavov ochorenia

6. Zvládanie stresu

14.3.2025 (SITA.sk) -Podľa štatistík zdravotnej poisťovne Union užívalo v minulom roku antibiotiká 46% detí vo veku od narodenia do troch rokov. Po prekonaní tejto vekovej hranice, kedy zväčša deti nastupujú do predškolských zariadení, toto číslo stúplo na 64% vo vekovej skupine 3-6 rokov. "Niektoré zdroje uvádzajú, že výskyt 6 až 8 vírusových ochorení horných dýchacích ciest s nekomplikovaným priebehom ročne u detí do 5 rokov je v poriadku a netreba sa kvôli nim znervózňovať," hovorí Eva Sabolová, revízna lekárka z Unionu. Upozorňuje však, že na každé dieťa sa treba pozerať individuálne. "Pri posudzovaní stavu imunity musíme zohľadniť závažnosť jednotlivých ochorení. Opakované, zdĺhavé zápaly napríklad ucha, prínosových dutín, priedušiek a pľúc či dlhodobá únava, nechutenstvo a celkové neprospievanie dieťaťa môžu signalizovať poruchu imunity alebo alergiu a ošetrujúci pediater v takomto prípade požiada o odborné vyšetrenie imunoalergológa," vysvetľuje E. Sabolová.Približne 15% detí nakoniec musí pre opakované infekty navštíviť aj imunologickú ambulanciu, kde polovica z týchto malých pacientov odíde domov aj s receptom na lieky na podporu imunity. "Zaujímavé je, že počet detí, ktoré užívajú imunologickú liečbu, v porovnaní s rokom 2014 nestúpol. Vieme, že ambulancie imunológov sú plné – je to však z dôvodu nedostatku lekárov, nie pre zvýšený počet pacientov," ozrejmila hovorkyňa Unionu, Beáta Dupaľová Ksenzsighová.Medzi najčastejšie ochorenia malých detí patria prechladnutie, chrípka a vírusové ochorenia. Napríklad piata, šiesta a siedma choroba. Ďalej sú to žalúdočné ťažkosti a rôzne bolesti brucha. O tom, ako ich zvládnuť v domácej liečbe si môžete prečítať v najnovšom čísle brožúry Kompas – Z bábätka malý predškolák, ktorú pravidelne vydáva poisťovňa Union."Autori sa v nej venovali napríklad aj vývinovým poruchám. Či už ide o autistické správanie alebo poruchy reči, pozreli sme sa na zdravie malých detí skutočne od hlavy, až po päty, vrátane preventívnych prehliadok, očkovaní či starostlivosti o chrup. Takéto čítanie odporúčam všetkým rodičom, pretože im reálne pomôže v každodenných situáciách" hovorí E. Sabolová, ktorá na Kompase tiež spolupracovala. Ak máte o brožúru záujem, môžete si ju zadarmo vziať na ktorejkoľvek pobočke poisťovne Union.Obranyschopnosť detí môžete zvýšiť zdravou stravou s dostatočným prísunom vitamínov. Dopĺňať môžete vitamíny C, D, E a zinok. Potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny (ryby, orechy) sú skvelé na podporu imunitného systému.Zdá sa to ako banalita, avšak špinavé ruky sú zdrojom nákazy množstva ochorení. Nezabúdajte na hygienu po príchode domov, po použití toalety či pred jedlom. Takisto dbajte na čisté prostredie, v ktorom dieťa trávi čas.Hra na čerstvom vzduchu podporuje funkciu sliznice dýchacích ciest. Slnečné žiarenie zas ovplyvňuje tvorbu vitamínu D.Deti potrebujú kvalitný spánok na regeneráciu a podporu imunitného systému. Predškolák by mal spávať približne 10-12 hodín denne.Dieťa, u ktorého ešte prebieha infekcia je náchylnejšie znova ochorieť. Čím častejšie ho budete dávať do škôlky nedoliečené, tým častejšie ho budete mať znova doma choré. Heslo dňa je teda "vydržať"!Aj deti môžu byť ovplyvnené stresom, čo môže ovplyvniť ich imunitu. Pokúste sa vytvoriť pre dieťa prostredie plné pohody, pravidelný režim a dostatok oddychu.Informačný servis