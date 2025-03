Podnikateľ Suchoba sa opätovne postaví pred súd, porušil povinnosti pri správe cudzieho majetku

Peňažný trest 90-tisíc eur

Stretnutia s obžalovaným

14.3.2025 (SITA.sk) - Podnikateľ Michal Suchoba by sa mal v máji opätovne postaviť pred súd. Ako totiž vyplýva z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu , na 12. mája vytýčil termín hlavného pojednávania vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a legalizácie výnosu z trestnej činnosti.Podnikateľ pritom už minulý rok dostal za prečin podplácania peňažný trest 90-tisíc eur. Stalo sa tak v rámci schválenia dohody o vine a treste. Skutok sa týkal odovzdania čiastky 70-tisíc eur bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi Podnikateľ, ktorý žije od roku 2019 aj s rodinou v Spojených arabských emirátoch, vypovedal ako svedok v kauze Mýtnik. Jeho spoločnosť Allexis dodala pre finančnú správu systém Alladin - colná a daňová kontrola, ktorý mal automatizovať výkon kontroly colníkov, daňových kontrolórov v rámci miestneho zisťovania. Suchoba bol pôvodne obvinený v rámci kauzy Mýtnik, začal však spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.V novembri 2022 v kauze pred súdom vypovedal mimo iného o tom, že prostredníctvom obžalovaného podnikateľa Miroslava S. si bývalý minister financií Peter Kažimír od neho v súvislosti so zavádzaním informačných systémov vypýtal províziu päť percent, ale nakoniec súhlasil so sumou 150-tisíc eur. Popísal aj stretnutia s obžalovaným bývalým štátnym tajomníkom rezortu financií Radkom K., kde mu na druhom stretnutí doniesol 60-tisíc eur v krabici od vína.„Prešli sme si celú situáciu, aby sa eKasa presadila, aby sme presvedčili Kažimíra a podobne,“ doplnil Suchoba, ktorý tiež popísal založenie skupiny firiem Allexis v zahraničí obžalovaným Martinom B. Svedok popísal aj odovzdávanie peňazí obžalovanému Jozefovi B. staršiemu.