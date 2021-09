Týždenne až 2 900 kg ovocia či zeleniny pre školákov na celom Slovensku

ŠKOLY SA TEŠIA NA PRÍSUN VITAMÍNOV

JEDÁLNY LÍSTOK PRE ŠKOLÁKOV



Desiata má dieťa zasýtiť, preto je dobrým základom celozrnné pečivo s nátierkou či syrom. Vhodný je tiež mliečny výrobok.



Samozrejmou súčasťou desiatej sú ovocie alebo zelenina, pretože sú bohaté na vitamíny, minerálne látky aj vlákninu.



Sladká chuť ovocia je pre dieťa lákavejšia, ale zelenina je lepším zdrojom vápnika, železa a kyseliny listovej. Patrí medzi nízkokalorické potraviny, čo je výhoda pre deti, ktoré veľa sedia a majú sklon priberať.



Dieťa rastie, preto sú v jeho strave dôležité zdroje bielkovín - kvalitné mäso, ryby, strukoviny.



Sladkosť mu nemusíme odopierať, mala by byť však len drobným doplnkom zdravej výživy.





3.9.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa výživových odborníkov zo Svetovej zdravotníckej organizácie by deti mali zjesť denne aspoň 200 g ovocia a zeleniny. Len tak bude ich myseľ svieža, budú mať dostatok energie a silnú imunitu. Avšak ako motivovať deti k pravidelnému jedeniu čerstvého ovocia a zeleniny? Túto otázku si kladú mnohí rodičia a odpoveď na ňu je ťažká. Dieťa v mnohom kopíruje správanie svojich rodičov a je to tak aj v prípade stravy. Ak rodičia nejedia ovocie a zeleninu, len ťažko si ich bude dieťa pýtať samo a jesť ich s chuťou. Zdravé návyky vie do istej miery získať aj v škole, a to od svojich rovesníkov a v kolektíve. Navyše škola dokáže svojím pozitívnym prístupom k zdravej strave tiež výrazne ovplyvniť návyky žiakov.Preto spoločnosť Kaufland už po tretí raz prináša na základné školy projekt Čerstvé hlavičky. Do tretieho ročníka projektu sa zapojilo 258 základných škôl a ľudia celkovo odovzdali rekordný počet 623 530 hlasov. Z čerstvého ovocia a zeleniny na celý školský rok sa môže tešiť až 70 škôl – presne toľko, koľko je predajní Kaufland na Slovensku..hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko. Žiaci sa môžu tešiť na banány, jablká, mandarínky, broskyne, kaki, hrozno, kivi, ale aj na sladkú karotku či šalátové uhorky.Medzi víťaznými základnými školami je prvýkrát aj Základná škola s Materskou školou Jána Hollého Pobedim 433.vyjadrila sa Jarmila Pastulová, riaditeľka školy.konštatuje Viera Karovičová, riaditeľka Základnej školy Beňovského v Bratislave.Na to, aby sa deti mohli v škole sústrediť na vyučovanie, potrebujú dostatok energie, a tú im dodáva vhodne zostavený jedálny lístok, ktorého súčasťou je aj desiata. Kľúčom k zdravej strave je rozmanitosť – radí odborníčka na výživu MUDr. Katarína Babinská:Informačný servis